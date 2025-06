Kurti uron kryeministrin e ri të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoskin

Kryeministri i Kosovës theksoi se me Qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut do të fokusohen në projekte të përbashkëta infrastrukturore dhe bashkëpunime që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë.