Kombet e Bashkuara (OKB) raportuan se 292 milionë njerëz në mbarë botën ishin konsumatorë të drogës në vitin 2022 dhe se përdorimi i drogës është rritur me 20 për qind në 10 vitet e fundit.

“Raporti Botëror i Drogës 2024”, që përfshinte edhe të dhënat e vitit 2022, u publikua nga Zyra Ndërkombëtare e OKB-së për Drogën dhe Krimin (UNODC).

Sipas raportit, vetëm në 10 vitet e fundit konsumimi i drogës ka qenë 20 për qind më i lartë dhe se në vitin 2022 një në çdo 18 persona të moshës 15-64 vjeç në mbarë botën ka përdorur drogë.

Në raport, ku thuhet se 292 milionë njerëz kanë përdorur drogë në mbarë botën në vitin 2022, theksohet se droga më e përdorur ishte kanabis dhe 228 milionë njerëz e kanë përdorur këtë substancë.

Gjithashtu, thuhet se afërsisht 60 milionë njerëz përdorin droga sintetike të quajtura "opioid", 30 milionë njerëz përdorin substanca të llojit amfetamine, 23,5 milionë njerëz përdorin kokainë dhe 20 milionë njerëz përdorin ekstazi.

64 milionë njerëz shfaqin probleme shëndetësore për shkak të drogës

Një rritje e ndjeshme të numrit të njerëzve është konstatuar që vuajnë nga sëmundje të lidhura me drogën dhe që janë nën trajtim.

Po ashtu, thuhet se 64 milionë njerëz në vitin 2022 patën probleme të ndryshme shëndetësore të lidhura me drogën.

Prodhimi dhe trafiku i drogës

Ndërkohë kërkesa dhe oferta për kokainë në botë ka pësuar një rritje të shpejtë, ku në raport thuhet se pema e kokainës nga e cila merret kokaina është mbjellë në një sipërfaqe prej 354 mijë e 900 hektarësh dhe një nivel rekord i prodhimit të kokainës prej 2.757 tonësh është realizuar në vitin 2022, me një rritje prej 20 për qind krahasuar me një vit më parë.

Mendohet se tregu global i kokainës vazhdon të jetë i përqendruar në Evropën Perëndimore dhe Qendrore si dhe në ShBA, por po përhapet me shpejtësi edhe në vendet në zhvillim në Afrikë, Azi dhe Evropën Juglindore.

Prodhimi i opiumit në Afganistan u ul me 95 për qind në një vit

Njoftohet se në Afganistan, ku prodhimi i paligjshëm global i opiumit është më i përhapur, ka pasur një rënie të ndjeshme në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022, respektivisht prodhimi i opiumit është ulur me 95 për qind në vitin 2023, ndërsa në Mianmar, një vend tjetër që prodhon këtë substancë, prodhimi është rritur me 36 për qind.

Raportohet se rënia serioze në Afganistan është reflektuar ndjeshëm edhe në tregun global dhe se prodhimi ka rënë me 74 për qind në mbarë botën në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022.

Ndërsa në vitin 2022 janë prodhuar 7.800 tonë opium në mbarë botën, kjo shifër ka rënë deri në 1.990 tonë në vitin 2023.

Theksohet se kjo rënie e mprehtë ishte drejtpërdrejt proporcionale me vendimin e ndalimit të marrë nga administrata talebane në vitin 2022 dhe se pas vendimit të ndalimit fermerët në vend iu drejtuan mbjelljes së drithit në vend të opiumit.

Në raport përmendet edhe sasia e drogës e sekuestruar nga forcat e policisë.

Në vitin 2022 u sekuestruan 2.027 tonë kokainë, 1.194 tonë pluhur marihuane dhe 6.168 tonë farë marihuane.

Gjithashtu, u sekuestruan 572 tonë opium, 165 tonë opioid farmaceutik, 76 tonë heroinë, 22 tonë morfinë dhe 536 tonë drogë sintetike.

Në vitin 2022, rreth 7 milionë njerëz në mbarë botën duhej të merreshin me policinë për shkak të krimeve të drogës, 2,7 milionë njerëz u paditën dhe 1,6 milion njerëz u dënuan me burg.