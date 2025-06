Ushtria izraelite është afër përfundimit të ofensivës së saj tokësore në Rafah në Rripin jugor të Gazës, sipas mediave lokale të enjten.

Duke kundërshtuar paralajmërimet ndërkombëtare, Tel Avivi filloi sulmin e tij tokësor në Rafah më 6 maj, me ushtrinë e tij që pushtoi anën palestineze të kalimit Rafah, një rrugë jetike për ndihmën humanitare në enklavën e bllokuar.

"Ushtria vazhdon të përparojë në Rafah dhe operacioni është gati të përfundojë", njoftoi Channel 12 izraelit.

Ushtria izraelite filloi të ndërtojë një rrugë përgjatë Korridorit të Filadelfit, përcolli gjithashtu transmetuesi izraelit.

"Kjo do të bëjë të mundur që ushtria të kthehet atje në të ardhmen pasi forcat e saj të largohen nga zona", shtoi ai.

Kanali izraelit tha se Divizioni 162 i ushtrisë izraelite është gati të mposhtë brigadën e Hamasit në Rafah.

“Pas Rafahut, Divizioni 162 do të lëvizë në frontin verior (kufiri me Libanin) dhe një forcë më e vogël do të vendoset për të operuar në zonën tampon përgjatë Korridorit të Filadelfit”, shtoi ai.

Izraeli, duke shkelur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me reagim ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga një sulm i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas.

Më shumë se 37.700 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 86.400 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Mbi tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të gjera të Gazës janë në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës urdhëroi Tel Avivin të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në Rafah, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.