Presidenti i ShBA-së Joe Biden dhe ish-Presidenti Donald Trump u përpoqën të vendosnin aksionet për votuesit e Amerikës të enjten mbrëma, ndërsa ata u grindën gjatë debatit të tyre të parë presidencial, që shpërtheu në mënyrë të përsëritur në sulme personale.

Biden u përpoq vazhdimisht të ruante sferën e tij të mendimit gjatë një debati jashtëzakonisht të pabarabartë, ndërsa Trump nxori një numër deklaratash përgënjeshtruese, ndërsa iu shmang përgjigjeve konkrete ndaj pyetjeve të moderatorëve. Të dy politikanët, megjithatë, u përpoqën t'u transmetonin votuesve qasjet shumë të ndryshme që do të merrnin në presidencë nëse do të fitonin një mandat të dytë.

Gjatë debatit, Biden e portretizoi Trumpin si një ndihmë për elitën ekonomike të Amerikës, duke thënë se ai "i shpërbleu të pasurit" gjatë presidencës së tij, duke përfshirë "uljen më të madhe të taksave në historinë amerikane" që presidenti aktual tha se e përkeqësoi shumë gjendjen e deficitit kombëtar.

"Ai është i vetmi president, përveç Herbert Hoover, i cili ka humbur më shumë vende pune sesa kishte kur filloi," tha ai.

Trump nga ana e tij u përpoq të portretizonte katër vitet e para të Bidenit si një "katastrofë", duke u thënë vazhdimisht shikuesve se "vendi ynë po shkatërrohet", duke prekur veçanërisht gjendjen e ekonomisë amerikane dhe politikat e imigracionit të Biden.

"Ne po jetojmë në ferr. Ne kemi palestinezët dhe kemi të gjithë të tjerët që bëjnë trazira kudo," tha ai, me sa duket duke iu referuar protestave të vazhdueshme propalestineze në mbarë vendin që kanë shpërthyer në vazhdën e luftës së Izraelit në Gaza dhe në vazhdim mbështetjen materiale amerikane për ofensivën gjithëpërfshirëse.

"Ai është, pa diskutim, presidenti më i keq, presidenca më e keqe në historinë e vendit tonë. Ne nuk duhet të kemi një debat për këtë. Nuk ka asgjë për të debatuar," shtoi Trump. "E gjithë bota po shpërthen nën të."

"Unë kurrë nuk kam dëgjuar kaq shumë broçkulla gjatë gjithë jetës sime," u përgjigj Biden.

Trump thotë se Biden është një "palestinez shumë i keq". Ai është i dobët'

Në një nga shumë momentet e çuditshme, jashtë murit që përcaktuan përballjen e së enjtes mbrëma, Trump u përpoq të dënonte Bidenin si një "palestinez", duke thënë se presidenti po e pengon Izraelin të arrijë qëllimet e tij në Rripin e Gazës të shkatërruar nga lufta.

"Për sa i përket Izraelit dhe Hamasit, Izraeli është ai që dëshiron të shkojë. Ai tha se i vetmi që dëshiron të vazhdojë është Hamasi. Në fakt, Izraeli është ai, dhe ju duhet t'i lini ata të shkojnë dhe t'i lini ta përfundojnë punën.”, tha Trump.

"Ai nuk dëshiron ta bëjë këtë. Ai është bërë si një palestinez, por ata nuk e pëlqejnë atë sepse ai është një palestinez shumë i keq. Ai është një palestinez i dobët."

I pyetur nëse do të mbështeste krijimin e një shteti të pavarur palestinez, Trump u tërhoq, duke thënë: "Duhet të mendoj".

Biden pretendon se ai është i vetmi president që nuk ka trupa (ushtarkë) të vdekur gjatë qeverisjes së tij, thotë Trump, protestuesit e Kapitolit "u futën nga policia.

Biden pretendoi në mënyrë të rreme se ai ishte i vetmi president që nuk kishte "asnjë trup që vdiste askund në botë" gjatë kohës së tij në detyrë.

Tre pjesëtarë të shërbimit amerikan u vranë në Jordani në janar kur një dron vetëvrasës i nisur nga milicitë e mbështetur nga Irani goditi bazën e tyre ushtarake pranë kufirit sirian. 13 trupa të tjerë vdiqën në një sulm vetëvrasës në Afganistan gjatë daljes kaotike të ShBA-së në vitin 2021 nga vendi që i dha fund luftës më të gjatë të Amerikës.

Trump pretendoi më tej në mënyrë të rreme se grupi i mbështetësve të tij që pushtuan Kapitolin më 6 janar 2021, duke thyer barrikada dhe dritare për të hyrë në legjislaturën federale ndërsa u përplasën dhunshëm me forcat e rendit, në fakt u lejuan të hynin nga policia.

"Ata flasin për një numër relativisht të vogël njerëzish që shkuan në Kapitol dhe në shumë raste u futën nga policia," tha Trump në një lexim historik të ngjarjeve që panë Kapitolin e ShBA-së të pushtuar për herë të parë që nga britanikët e dogjën atë në Luftën e vitit 1812.

Video dhe fotografitë e mbledhura atë ditë demonstrojnë përleshjet kaotike, shpesh të përgjakshme, teksa protestuesit hynë në Kapitol, duke i detyruar ligjvënësit të futeshin në izolim ndërsa jashtë ishte ngritur një trekëmbësh.

Biden dhe Trump adresojnë barra mbi dënimet për krime, me ish-presidentin që tallte Hunterin

“I vetmi person në këtë skenë që është një kriminel i dënuar është njeriu që po shikoj tani, dhe fakti i çështjes është se ajo që ai po ju thotë thjesht nuk është e vërtetë”, tha Biden, duke iu referuar pretendimeve të rreme të Trump se ai i ofroi ish-kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, mijëra trupa të Gardës Kombëtare gjatë kryengritjes së Kapitolit të 6 janarit dhe ajo "i hodhi poshtë ato".

“Fakti është se nuk kishte asnjë përpjekje nga ana e tij për të ndaluar atë që po ndodhte në Capitol Hill, dhe të gjithë ata njerëz, secili prej atyre që janë dënuar, meritojnë ta marrin dënimin”, shtoi Biden pasi Trump pretendoi se qindra të njerëzve që u dënuan për vepra penale që lidhen me trazirat e asaj dite "janë kaq të pafajshëm".

Pelosi, si të gjithë përfaqësuesit e Dhomës, nuk kishte autoritet mbi Gardën Kombëtare.

Trump më pas u përpoq të kthente skenarin mbi presidentin, duke thënë se djali i tij, Hunter Biden, "është një kriminel i dënuar në një nivel shumë të lartë, djali i tij është dënuar, do të dënohet, ndoshta shumë herë të tjera".

"Por, ai mund të jetë një kriminel i dënuar sapo të largohet nga detyra. Joe mund të jetë një shok i dënuar me të gjitha gjërat që ka bërë," shtoi ish-presidenti.

Trump thotë se nuk do të pranojë dhënien e territorit ukrainas në asnjë marrëveshje paqeje me Rusinë.

Trump tha më tej se ai nuk do të ishte në mbështetje të kushteve të presidentit rus Vlladimir Putin për një marrëveshje paqeje me Ukrainën që do t'i lejonte Kremlinit të mbante çdo territor që pushton aktualisht.

"Jo, nuk janë të pranueshme. Por shikoni, kjo është një luftë që nuk duhet të kishte filluar kurrë nëse do të kishim një udhëheqës në këtë luftë," tha ai. "Ai i ka dhënë 200 miliardë dollarë tani ose më shumë Ukrainës. Ai i ka dhënë 200 miliardë dollarë, këto janë shumë para. Unë nuk mendoj se ka pasur ndonjëherë diçka të tillë. Sa herë që (Presidenti ukrainas Volodymyr) Zelenskyy vjen në këtë vend, kthehet me 60 miliardë dollarë. Ai është shitësi më i madh që ka jetuar ndonjëherë."

Biden tha se Putini ka qenë i qartë për objektivat e tij në Ukrainë.

"Ai dëshiron të rivendosë atë që ishte pjesë e perandorisë sovjetike, jo vetëm një copë. Ai do gjithë Ukrainën. Kjo është ajo që ai dëshiron," tha ai.

Trump "vazhdon të flasë, vazhdo, lëre Putinin të hyjë dhe të kontrollojë Ukrainën, dhe pastaj të kalojë në Poloni dhe vende të tjera. Çfarë ndodh atëherë? Ai nuk e ka idenë se për çfarë dreqin po flet," shtoi Biden.