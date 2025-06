Marrëveshja e Tregtisë së Lirë (MTL) ndërmjet Serbisë dhe Kinës ka hyrë në fuqi sot dhe synimi i saj është të mundësojë qasje preferenciale në tregun kinez për produktet me origjinë serbe.

Qasja preferenciale e produkteve me origjinë serbe në tregun me më shumë se 1,4 miliardë banorë i vendos kompanitë nga Serbia në një pozitë shumë më të mirë në krahasim me kompanitë nga Evropa dhe zona përreth dhe duhet të çojë në një rritje të konsiderueshme të eksporteve, zgjerimit të investimeve dhe prodhimit. kapacitetet në vendin tonë, por dhe rritja e konkurrencës, si dhe forcimi i aktivitetit të përgjithshëm ekonomik.

MTL-ja me Kinën mbulon rreth 20.000 artikuj dhe rreth 60 për qind e tyre do të mund të eksportohen menjëherë pa detyrime doganore.

Në pesë deri në 10 vitet e ardhshme, eksporti pa taksa do të jetë i mundur për 30 për qind të produkteve, taksa doganore e të cilave do të ulet nga 20 në 10 për qind në vit.

Mallrat që do të jenë pa doganë pas pesë vitesh do të ulen me 20 për qind çdo vit, ndërsa për mallrat që do të jenë pa doganë pas 10 vitesh do t'u ulet detyrimi vjetor me 10 për qind deri atëherë.

Megjithatë, 10 për qind e produkteve më të ndjeshme nga Serbia, kryesisht prodhimet bujqësore, do të mbrohen përgjithmonë nga taksat doganore.

Një fakt i rëndësishëm është se më shumë se 50 për qind e produkteve që tregtohen në Kinë duhet të prodhohen në Serbi.

Përveç llojeve të caktuara të frutave dhe perimeve, mishit dhe produkteve të mishit, peshkut, në listën e produkteve që biznesmenët serbë do të eksportojnë nga 1 korriku në kushte më të favorshme, pra me tarifa më të ulëta doganore ose pa to, janë edhe druri, pëlhura, produktet farmaceutike, plehrat minerale dhe produkte të tjera.

MTL-ja ndërmjet Qeverisë së Serbisë dhe Qeverisë së Kinës u nënshkrua në Pekin më 17 tetor 2023.