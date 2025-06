Gjatë dekadave, Türkiye ka shkuar nga fluturimet në 60 destinacione në 50 vende në rrugë ndërkombëtare në 346 destinacione në 131 vende, tha të mërkurën ministri i transportit dhe i infrastrukturës.

Duke folur në kongresin e 34-të vjetor të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve (ACI) të Evropës në Istanbul, Abdulkadir Uraloglu tha se për shekuj, Türkiye ka qenë një udhëkryq gjeografik dhe kulturor i kontinenteve dhe qytetërimeve.

Türkiye është një urë midis Azisë dhe Evropës dhe ndodhet në qendër të korridoreve veri-jug midis Rusisë dhe Afrikës, vuri në dukje ai, duke shtuar se vendi është gjithashtu në një pikë të rëndësishme përgjatë Rrugës historike të Mëndafshit.

Nga Türkiye, pasagjerët mund të arrijnë 1,4 miliardë njerëz në 67 vende brenda vetëm një fluturimi katër orësh, nënvizoi ai.

“Sot, falë udhëtimeve ajrore, ne shohim se lëvizshmëria globale e kapitalit, njohurive dhe fuqisë punëtore të trajnuar është përshpejtuar më shumë se në çdo kohë tjetër në histori”, theksoi ai.

Shoqëritë e sotme e dinë se koha është një burim i paktë, i çmuar që nuk mund të rikthehet, ruhet apo ndalet, dhe zhvillimi i sektorit të transportit ajror e ka bërë këtë koncept të shpejtësisë pjesë të jetës së njerëzve, tha ai.

Nga 34 milionë në 214 milionë në 2 dekada Ai tha se Türkiye ka rinovuar rrënjësisht sektorin e saj të aviacionit që nga viti 2002, së pari duke më shumë se dyfishuar numrin e aeroporteve nga 26 në 57.

Vendi ka punuar për të arritur çdo vend në botë dhe tani krenohet me rrjetin më të madh të fluturimeve në botë, tha ai.

Numri i pasagjerëve të saj ajror arriti në 214 milionë në 2023, duke u rritur nga 34,5 milionë në 2002, tha ai.

Vitin e kaluar, rreth një avion kaloi mbi qiellin e vendit çdo 15 sekonda, tha Uraloglu, duke shtuar se këtë vit, vendi pret shumë më shumë fluturime.

Ai tha gjithashtu se Aeroporti i Istanbulit është një nga aeroportet më të mbushur me njerëz në Evropë me 1.520 fluturime mesatarisht në ditë.

"Suksesi i jashtëzakonshëm i Turkish Airlines, i cili sot konkurron me gjigantët e botës në industrinë globale të aviacionit civil, qëndron pas përparimeve dhe lehtësive të gjera dhe strukturës organizative të përsosur në qendrën e saj të re të operimit, Aeroportin e Istanbulit," tha Uraloglu.

Duke deklaruar se Financial Times kohët e fundit botoi një artikull duke thënë se Turkish Airlines është linja ajrore e tretë më e ngarkuar në botë pas Ryanair dhe Easy Jet, ai tha se Turkish Airlines rriti ngarkesën e saj ajrore me 16% vitin e kaluar me shërbimet e ngarkesave ajrore që ofron në 364 pikë me 24 avionë mallrash dhe 416 avionë pasagjerësh.