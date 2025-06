Presidenti rus Vlladimir Putin tha të enjten se bota shumëpolare është bërë realitet dhe strukturat ndërkombëtare si Organizata e Bashkëpunimit të Shangait (SCO) dhe blloku ekonomik BRICS përfaqësojnë shtyllat e saj kryesore.

Duke folur në një takim të Këshillit të Liderëve të vendeve të SCO-së në Astana, Kazakistan, Putin tha se këto shoqata veprojnë "si një motor i fuqishëm për proceset e zhvillimit global dhe vendosjen e multipolaritetit të vërtetë".

"Bota shumëpolare është bërë realitet. Organizata e Bashkëpunimit të Shangait, së bashku me BRICS, janë shtyllat kryesore të rendit të ri botëror. Rrethi i shteteve që mbrojnë një rend të drejtë botëror dhe janë të gatshëm të mbrojnë me vendosmëri të drejtat e tyre legjitime dhe mbrojtja e vlerave tradicionale po zgjerohet dhe qendrat e reja të fuqisë dhe zhvillimit ekonomik po forcohen”, tha Putin.

Putin shtoi se udhëheqësit e SCO-së diskutuan dhe miratuan udhëzime afatgjata për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ndërsjellë jo vetëm në politikë dhe siguri, por edhe në ekonomi, energji, bujqësi, teknologji të lartë dhe inovacion.

"Lidhjet e ngushta ekonomike sjellin dividentë të dukshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Faktet flasin vetë - rritja mesatare e PBB-së së vendeve anëtare të organizatës sonë vitin e kaluar ishte më shumë se pesë për qind, prodhimi industrial ishte 4,5 për qind, ndërsa norma e inflacionit u rrit me vetëm 2 për qind. Tregtia e Rusisë me vendet e SCO-së është rritur me 4 për qind”, tha Putin.

Ruajtja e sigurisë në shtetet e SCO-së mbetet një nga prioritetet kryesore të organizatës, theksoi Putin.

Organizata u themelua në vitin 2001 në Shangai. Fillimisht, ai mblodhi gjashtë vende, përkatësisht Rusinë, Kazakistanin, Kirgistanin, Kinën, Taxhikistanin dhe Uzbekistanin. India dhe Pakistani u bashkuan në 2017 dhe Irani në 2023.

Në këtë samit, Bjellorusia u bë anëtarja e dhjetë e plotë e SCO. Ajo u bë një partner dialogu në SCO në 2010 dhe mori statusin e shtetit vëzhgues në 2015.

Afganistani dhe Mongolia kanë statusin e vendeve vëzhguese dhe 14 vende të tjera janë partnerë në dialog.