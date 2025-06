Jam krenar për atë që mundëm të shohim sot, tha Aleksandar Vuçiq, Presidenti i Serbisë, në Ditën e Zyrtarëve të Lartë në stërvitjen e përbashkët taktike provuese me gjuajtje të drejtpërdrejtë "Fire Strike 2024" në Kompleksin Ushtarak “Pasuljanske livade”.

Në stërvitjen e sotme, sipas tij, është shfaqur për herë të parë aksioni i “Moshkonja 2”, “SM-1”, si dhe nxjerrja e minës “BD-2”, si dhe sjellja e municioni i të pafuqishmit të vogël “Milosh”.

Ai shtoi se mund të shihnin goditjet e jashtëzakonshme të “pasarëve” dhe topave 40 mm, korneta, të cilat goditën tanket me një saktësi të jashtëzakonshme në një distancë mbi 4.000 metra.

Ai falënderoi ushtarët që morën pjesë në stërvitje, duke thënë se do të duhet shumë punë dhe blerje. Ai gjithashtu falënderoi pjesëtarët e ushtrisë hungareze që morën pjesë në stërvitje.

"Ne kemi një bashkëpunim gjithnjë e më të ngushtë me Hungarinë. Bashkëpunimi ynë është i jashtëzakonshëm.

Sot mund të shihni BTR-të për herë të parë që kemi marrë nga Hungaria dhe jam shumë i lumtur për këtë bashkëpunim dhe besoj se bashkëpunimi mes dy ushtrive tona do të jetë gjithnjë e më afër në nivel dypalësh, pa hyrë në asnjë aleancë ushtarake”, theksoi Vuçiq.

Vuçiq theksoi se stërvitja e sotme iu kushtua mjeteve ajrore pa pilot dhe lidhjes që ato bëjnë me sistemet e tjera.

"Ne do të duhet të praktikojmë shumë më shumë, të punojmë shumë më shumë, të fitojmë shumë më tepër dhe të prodhojmë shumë më tepër. Ne presim që të kemi 1.000 copët e para të prodhimit tonë të ‘mushkonjave' deri në shtator. Siç mund ta shihni, ne jemi duke punuar edhe me ‘harabelin’ edhe me “grerëzën” dhe me gjithçka tjetër, sot mund të shihej në përdorim, si dhe kontrolli i zjarrit me mortaja 120 mm, i cili ishte në nivel jashtëzakonisht të lartë”, ka theksuar Vuçiq.

Në stërvitje morën pjesë kryeministri Millosh Vuçeviq, ministri i Mbrojtjes Bratislav Gashiq dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë, gjenerali Millan Mojsilloviq.

Në terrenin stërvitor “Pasuljanske livade” është duke u zhvilluar faza përfundimtare e stërvitjes së përbashkët taktike provuese “Fire Strike 2024”, ku praktikohet ekzekutimi i operacioneve luftarake me përdorimin e avionëve pa pilot për zbulim dhe mbështetje zjarri.

Në këtë stërvitje u angazhuan rreth 1.500 pjesëtarë të Forcave të Armatosura të Serbisë dhe më shumë se 300 mjete luftarake, përfshirë ato që janë në proces modernizimi, zhvillimi dhe testimi për nevojat e Forcave të Armatosura Serbe.