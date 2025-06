Arkivolet me eshtrat e viktimave të gjenocidit të kryer në korrik 1995 në Srebrenicë janë gati për varrim në funeralin kolektiv më 11 korrik të këtij viti në varrezat e Qendrës Memoriale të Srebrenicës - Potoçari.

Këtë vit, eshtrat e 14 viktimave të gjenocidit të kryer në korrik 1995 kundër banorëve të "zonës së mbrojtur të OKB-së" në Srebrenicë do të varrosen në varrezat e Qendrës Përkujtimore në Potoçari. Në mesin e 14 viktimave që do të varrosen në varrimin kolektiv këtë vit, janë edhe dy vëllezër dhe një i mitur.

Arkivolet e gjelbra me eshtrat e viktimave të gjenocidit janë gati në ambientet e varrezave të qytetit në Visoko, prej nga më 9 korrik do të dërgohen për në Potoçar, ku do të varrosen më 11 korrik.

Viktima më e re që do të varroset këtë vit është shtatëmbëdhjetë vjeçari Beriz (Omera) Mujiq, i lindur në vitin 1978 në Zvornik. Eshtrat e tij u gjetën 28 ​​vjet pas vdekjes së tij, ato u zhvarrosën vetëm vitin e kaluar, në maj 2023.

Ai u vra në korrik 1995 në zonën e Suçeskës afër Bratunacit dhe eshtrat e tij u zhvarrosën në zonën e komunës së Srebrenicës. Ai do të varroset pranë vëllait të tij Hazimit, i cili u varros në vitin 2013.

Viktima më e vjetër që do të varroset tani është Hamed (Ibrahima) Saliq, i lindur në vitin 1927. Ai ishte 68 vjeç kur u zhduk në verën e vitit 1995 në zonën e Zhepës. Eshtrat e tij u zhvarrosën në vendin Slap në Zhepa në maj 2014.

Këtë vit, vëllezërit Efendiq - Hasib dhe Qamil - do të varrosen së bashku. Eshtrat e tyre u zhvarrosën nga varre të ndryshme në zonën e Srebrenicës, Kulës dhe Potoçarit në vitin 2011 dhe 2006. Ata do të gjejnë paqen e tyre përfundimtare këtë vit me vëllain e tyre të tretë, Edhem, i cili u varros në Potoçar në vitin 2007.

Kenan Karavdiq, ndihmësdrejtor i varrezave të Visokos, tha për Anadolu se arkivolet me viktimat e gjenocidit në Srebrenicë janë gati për varrim më 11 korrik.

Varrezat e qytetit në Visoko, që nga fundi i luftës, madje edhe disa vite pas luftës, ishin përfshirë në proceset e zhvarrosjes, identifikimit dhe varrimit të viktimave gjatë luftës.

"Që nga viti 2003, ndërmarrja 'Varrezat e Qytetit' Visoko është përfshirë në projektin e zhvarrosjes, identifikimit dhe varrimit të viktimave të Srebrenicës në Potoçari. Në vitet e para, të gjithë banorët e zhvarrosur të Srebrenicës u sollën në Visoko, prandaj lidhja mes Visoko dhe Srebrenicës dhe Qendrës Memoriale ka mbetur”, shpjegoi Karavdiq.

Siç tha ai, për shkak të traditës dhe viteve të hershme, Varrezat e Qytetit Visoko vazhdon varrosjen dhe transportimin e mbetjeve nga Visoko në Potoçar.

“Këtë vit për fat të keq janë gati vetëm 14 të identifikuar, çka tregon se sa problem është kalimi i kohës nga dita kur kanë vdekur dhe kanë pasur të afërmit e tyre më të afërt në jetë. Ka një apel nga të gjithë ne që merremi me këtë punë që familjet të japin sërish mostra gjaku për të reduktuar numrin e personave të paidentifikuar”, theksoi Karavdiq.

Sipas tij, arsyeja e kësaj gjendjeje ndoshta është se familjet janë larguar, zhdukur, vrarë, por ekziston edhe mundësia që të ketë pasur identifikime të gabuara.

“Sa u përket banorëve të Srebrenicës, nuk mendoj se ka ndonjë identifikim të gabuar në Potoçari”, theksoi Karavdiq.

Në Qendrën Përkujtimore në Tuzla gjenden eshtrat e 11 viktimave të gjenocidit, të cilët janë identifikuar me metodën e ADN-së, por familjet ende nuk kanë dhënë pëlqimin për varrimin e tyre, kryesisht për shkak të paplotësimit të trupave të këtyre viktimave.

Kërkimi për personat e zhdukur vazhdon ende.

Këtë vit, pas varrimit kolektiv në Potoçari, më saktë më 15 korrik do të fillojë procesi i rizhvarrimit dhe këtë vit do të rizhvarrosen eshtrat e 78 viktimave. Eshtrat e atyre që u gjetën dhe u identifikuan më vonë do t'u shtohen atyre.

Më shumë se një mijë viktima të gjenocidit janë ende në kërkim.