Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Josep Borrell, ka reaguar ndaj vizitës së mundshme të kryeministrit hungarez Viktor Orban në Moskë dhe ka dhënë mesazhin se lideri hungarez do të përfaqësojë vendin e tij dhe jo BE-në gjatë kësaj vizite.

Borrell bëri një deklaratë me shkrim në lidhje me vizitën e pretenduar të kryeministrit hungarez Orban në Moskë, i cili kryeson mandatin e BE-së.

Duke theksuar se vizita u zhvillua vetëm në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe midis Hungarisë dhe Rusisë, Borrell nënvizoi se presidenca me mandat të BE-së nuk i jep një shteti anëtar autoritetin për të përfaqësuar jashtë në emër të BE-së.

"Kryeministri Orban nuk mori asnjë udhëzim nga Këshilli i BE-së për të vizituar Moskën. Ky pozicion nuk mbulon kontaktet zyrtare midis BE-së dhe (presidentit rus Vlladimir) Putin. Prandaj, kryeministri hungarez nuk përfaqëson BE-në në asnjë mënyrë", tha Borrell.

Ai kujtoi se "Putini u akuzua nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) për rolin e tij në dëbimin me forcë të fëmijëve ukrainas në Rusi dhe për të u lëshua urdhër arresti".

Dje në media u tha se Orban do të udhëtojë në Moskë ku do të takohet me Putinin, pas së cilës presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel, tha: "Presidenca e BE-së me mandat nuk ka autoritetin të kontaktojë Rusinë në emër të BE-së".

Në mesazhin e tij të publikuar mëngjesin e sotëm, Orban deklaroi se qëllimi i tij nuk ishte të niste negociatat duke përfaqësuar BE-në, por vetëm të shërbente për të hedhur hapat e parë drejt paqes. Orban nuk sqaroi pretendimet nëse do të vizitonte Rusinë dhe do të takohej me presidentin rus Putin.

Hungaria më 1 korrik mori presidencën, e cila rrotullohet çdo 6 muaj midis vendeve anëtare të BE-së. Pas marrjes së mandatit të presidencës, Orban bëri vizitën e tij të parë të huaj në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ku u takua me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.

Marrëdhëniet BE-Rusi ranë pas aneksimit të paligjshëm të Krimesë nga Rusia në vitin 2014 dhe ai u ul në nivelin e të ngarkuarit me punë me fillimin e luftës Ukrainë-Rusi në 2022.

Midis Hungarisë dhe BE-së ka mosmarrëveshje për çështje të tilla si lufta Ukrainë-Rusi, mbështetja ushtarake dhe financiare për Ukrainën dhe anëtarësimi i Ukrainës në BE.

Ndërsa Orban, i cili ka një politikë të ndryshme ndaj luftës, nga BE-ja shpesh akuzohet se është “pro-rus”, ndërsa udhëheqësi hungarez i mohon këto akuza.