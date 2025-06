Udhëheqësi i Partisë Laburiste Keir Starmer mori zyrtarisht postin e Kryeministrit të Britanisë së Madhe pasi u emërua nga Mbreti Charles III dhe në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit nga Downing Street ai theksoi përkushtimin e tij për unitetin, shërbimin publik dhe një fillim të ri.

Starmer i shprehu mirënjohje kryeministrit në largim Rishi Sunak, duke e lavdëruar atë për rolin e tij pionier si kryeministri i parë aziatik i Britanisë, si dhe për përkushtimin dhe punën e tij të palodhur.

Starmer më pas trajtoi erozionin e besimit në politikën britanike, duke argumentuar se ai mund të rikthehet vetëm me veprime, jo me fjalë.

"Është sigurisht e qartë për të gjithë se vendi ynë ka nevojë për një rivendosje të madhe. Një rishpikje se kush jemi ne", tha Starmer.

Ai theksoi nevojën që politikanët të kuptojnë se kur duhet të ndryshojnë kurs.

Në kontekstin e sfidave socio-ekonomike me të cilat përballen britanikët, Starmer premtoi se qeveria e tij do të punonte pa u lodhur për të rivendosur besimin e publikut.

"Për një kohë të gjatë ne kemi bërë një sy qorr pasi miliona rrëshqasin në pasiguri më të madhe", tha Starmer.

Starmer e siguroi kombin se administrata e tij do të ishte e pakënaqur nga doktrina dhe do të fokusohej vetëm në shërbimin e interesit publik.

"Pavarësisht nëse keni votuar laburistët apo jo, në fakt, veçanërisht nëse nuk e keni votuar, unë po ju them hapur se qeveria ime do t'ju shërbejë. Politika mund të jetë një forcë për të mirë. Ne do ta tregojmë këtë. Ne e kemi ndryshuam Partinë e Punës, e vendosëm përsëri në shërbim dhe kështu do të qeverisim vendin fillimisht, pastaj partinë”, tha Srarmer.