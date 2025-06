Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka kritikuar veprimet e Izraelit në rajon, duke i kërkuar që të ndalojë “masakrat çnjerëzore” në Rripin e Gazës.

“Izraeli duhet të ndalojë këmbënguljen për vazhdimin e këtyre masakrave dhe t’u japë fund këtyre sulmeve çnjerëzore”, u tha presidenti Erdoğan gazetarëve në fluturimin e tij të kthimit nga Gjermania.

“Deri më sot, është Izraeli ai që ka insistuar në sulme dhe masakra të vazhdueshme. Është Izraeli ai që shkel të drejtat e njeriut dhe ligjin ndërkombëtar”, shtoi ai.

Erdoğan gjithashtu shprehu shqetësime për ambiciet rajonale të Izraelit.

“Ata (udhëheqësit izraelitë) kërcënojnë Libanin që të lehtësojnë veten. Izraeli duhet të heqë dorë nga synimi i tij për të përhapur konflikte në rajon”, theksoi presidenti turk.

Duke iu referuar marrëdhënieve të Türkiyes me Sirinë, presidenti Erdoğan sinjalizoi gjithashtu një përmirësim të mundshëm të marrëdhënieve.

“Në momentin që Bashar al-Assad do të ndërmarrë një hap drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Türkiyen, ne do t’ia kthejmë këtë qasje”, tha Erdoğan, duke theksuar gatishmërinë për të përmirësuar lidhjet.

“Ne do t’i bëjmë një ftesë Assadit. Ne duam t’i kthejmë marrëdhëniet Türkiye-Siri në të njëjtën pikë si në të kaluarën”, shtoi ai.

Duke folur për marrëdhëniet me Iranin, presidenti turk theksoi rëndësinë e lidhjeve historike dhe kulturore midis dy vendeve.

“Irani është një fqinj i rëndësishëm me të cilin kemi lidhje historike, kulturore. Unë pres që marrëdhëniet Türkiye-Iran të zhvillohen në një drejtim pozitiv në periudhën e re”, theksoi ai.

Erdoğan foli edhe për partneritetin strategjik me Mbretërinë e Bashkuar, duke u zotuar se do ta forcojë atë më tej.

“Ne do të vazhdojmë të përmirësojmë marrëdhëniet me aleatin tonë Mbretërinë e Bashkuar në çdo fushë në periudhën e re”, u shpreh ai.