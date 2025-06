ShBA-ja po largon të gjitha forcat dhe pajisjet e saj nga Nigeri përpara afatit të 15 shtatorit të caktuar sipas një marrëveshjeje me juntën në pushtet.

Forcat amerikane do të largohen nga një bazë e vogël këtë fundjavë, ndërsa rreth 500 trupa të mbetura do të largohen nga një bazë kritike e dronëve në vendin e Afrikës Perëndimore në gusht.

Baza e dronëve, e njohur si Nigerien Air Base 201, ndodhet pranë qytetit të Agadez dhe është ndërtuar me një kosto prej 110 milionë dollarësh.

ShBA-ja kishte rreth 1.100 trupa në Niger.

Junta qeverisëse urdhëroi forcat amerikane të largoheshin nga vendi në vazhdën e përmbysjes korrikun e kaluar të presidentit të zgjedhur të vendit.

Një zyrtar i qeverisë së Nigerit foli me Anadolu në kushte anonimiteti, duke thënë se prania e ShBA-së në vend është një kërcënim i madh për juntën.

Gjenerali i Forcave Ajrore të ShBA-së Kenneth Ekman tha në një intervistë të fundit me Associated Press se një numër i ekipeve të vogla prej 10-20 trupash amerikane, duke përfshirë forcat e operacionit special, janë zhvendosur në vende të tjera në Afrikën Perëndimore, por pjesa më e madhe e forcave fillimisht do të shkojnë në Evropë.

Ushtria gjermane do të përfundojë gjithashtu operacionet e saj në bazën e saj ajrore në Niger deri më 31 gusht.

Vendimi u mor pas prishjes së bisedimeve me juntën e vendit Sahel, sipas Ministrisë gjermane të Mbrojtjes.