Presidenti amerikan Joe Biden hodhi poshtë sot thirrjet e Demokratëve për t’u larguar nga gara presidenciale pas performancës së dobët në debatin e muajit të kaluar me ish-presidentin Donald Trump.

“Dua që të dini se pavarësisht nga të gjitha spekulimet në shtyp dhe gjetkë, unë jam i vendosur fort për të qëndruar në këtë garë, për ta drejtuar këtë garë deri në fund dhe për të mposhtur Donald Trumpin”, shkroi Biden në një letër drejtuar Demokratëve në Kongres.

Letra erdhi mes thirrjeve në rritje për 81-vjeçarin Biden për t’i dhënë fund garës së tij për rizgjedhje për shkak të shqetësimeve mbi aftësinë e tij për të siguruar një fitore për Demokratët në nëntor.

“Kam dëgjuar shqetësimet që kanë njerëzit – frikat dhe shqetësimet e tyre të mirëbesimit për atë që me të cilën përballemi në këtë përzgjedhje. Unë nuk jam i verbër ndaj tyre”, tha Biden.

Biden tha se ndien një “detyrim të thellë” ndaj besimit që votuesit e Partisë Demokratike i kanë dhënë atij për të kandiduar këtë vit.

“Ishte vendimi i tyre. Jo shtypi, jo ekspertët, as donatorët e mëdhenj, as ndonjë grup i përzgjedhur individësh, pavarësisht se sa të mira ishin qëllimet”, tha ai.

“Votuesit – dhe vetëm votuesit – vendosin kandidatin e Partisë Demokratike. Si mund të mbrojmë demokracinë në kombin tonë nëse e shpërfillim atë në partinë tonë? Unë nuk mund ta bëj këtë. Nuk do ta bëj këtë”, shtoi ai.

Biden tha se ai ka qenë mirënjohës për mbështetjen “e fortë dhe të palëkundur” nga shumë Demokratë të zgjedhur në Kongres dhe në gjithë vendin.

“Unë mund t’i përgjigjem gjithë kësaj duke thënë qartë dhe pa mëdyshje: Nuk do të kandidoja përsëri nëse nuk do të besoja absolutisht se do të isha personi më i mirë për të mundur Donald Trumpin në 2024”, shtoi ai.