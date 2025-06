Turksat 6A, sateliti i parë i komunikimit indigjen i Türkiyes është lëshuar me sukses në orbitë nga objekti Kennedy i SpaceX në Florida pas një vonese të shkurtër për shkak të kushteve të motit.

Nisja u krye në orën 19:30 (2330 GMT) të hënën nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral. Pas rreth 35 minutash, sateliti i transportuar nga raketa Falcon 9 pritet të vendoset, sipas SpaceX.

Sateliti 4,25 tonësh do të operojë në pozicionin orbital 42 gradë lindore dhe jetëgjatsia e tij e shërbimit do të jetë 15 vjet në orbitë.

Ai do të mbulojë Türkiyen, Evropën, Afrikën e Veriut, Lindjen e Mesme dhe Azinë dhe do t'u shërbejë 4,5 miliardë njerëzve për televizion, radio dhe komunikime emergjente.

Turksat 6A është sateliti i parë i komunikimit gjeostacionar i ndërtuar nga Türkiye, me zhvillim të udhëhequr nga Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Institutit të Kërkimit të Teknologjive Hapësinore të Türkiyes dhe Industrive Turke të Hapësirës Ajrore.

Lançimi i satelitit e ka bërë Türkiyen si një nga 11 vendet e aftë për të prodhuar satelitë me mjetet e tyre, tha ministri turk i transportit dhe infrastrukturës përpara nisjes.

"Ky është fluturimi i 15-të i përforcuesit të fazës së parë që mbështet këtë mision, i cili më parë nisi CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, O3b mPOWER, Ovzon 3, Eutelsat 36D dhe tetë misione Starlink. Pas ndarjes së fazave, Faza e parë do të ulet në avionin drone Just Read the Instructions, i cili do të stacionohet në Oqeanin Atlantik", tha SpaceX në faqen e saj të internetit.

10 vjet në proces

Turksat 6A ka rreth 10 vjet në prodhim.

Turksat 1C, pasardhësi i satelitit të parë të komunikimit Turksat 1B, u lëshua në 1995, i ndjekur nga Turksat 2A në 2001, Turksat 3A në 2008, Turksat 4B në 2014, Turksat 5A në 2021 dhe Turksat 5B në 2.

Inxhinierët turq morën pjesë në ndërtimin e satelitëve 4A dhe 4B nga Turksat, si dhe në fazat e projektimit, prodhimit dhe testimit të 5A dhe 5B.

Projekti Turksat 6A u lançua zyrtarisht më 15 dhjetor 2014, duke filluar me hapjen e Qendrës së Integrimit dhe Testimit të Asamblesë së Sistemeve Hapësinore, e krijuar në objektet e Industrisë Hapësinore Turke, në bashkëpunim me Turksat dhe Agjencinë e Industrive të Mbrojtjes të Türkiyes.

Firmat e mbrojtjes me bazë në Türkiye Aselsan, C2TECH dhe Turkish Aerospace Industries së bashku me Agjencinë Turke të Hapësirës, ​​Turksat dhe TUBITAK përfunduan ndërtimin e satelitit.