EURO 2024: Spanja pret “biletën” për finalen e madhe, Yamal thyen rekord

Spanja do të përballet në finale me fituesin e ndeshjes Holandë – Angli, që do të luhet të mërkurën në orën 21:00. Yamal thyen rekordin e Peles, duke u bërë golashënuesi më i ri në historinë e kampionatit.