Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) në Shkup është mbajtur program përkujtimor dhe panel për 15 Korrikun, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar në Türkiye.

Në aktivitetin e mbështetur nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) dhe Lidhja e Shoqatave Joqeveritare Turke në Maqedoni (MATÜSITEB), morën pjesë ambasadori turk në Shkup, Fatih Ulusoy, deputeti në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Salih Murat, liderë të partive turke dhe boshnjake në vend, Erdoğan Saraç dhe Munir Kolashinac, përfaqësues të institucioneve turke në vend, akademikë, studentë dhe të ftuar.

Duke folur në hapjen e aktivitetit, ambasadori Ulusoy kujtoi se kanë kaluar 8 vjet nga tentativa për grusht shteti i organizatës terroriste tradhtare FETO që kishte në synim Republikën e Türkiyes.

Ulusoy vuri në dukje se përpjekja për grusht shteti e 15 korrikut u mposht nga qëndrimi i vendosur i forcave të sigurisë dhe popullit turk nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.

"15 korriku shënon përvjetorin e fitores së demokracisë dhe qëndrimit të ndershëm të popullit turk. Ky incident na kujtoi edhe një herë rëndësinë e mbrojtjes së demokracisë dhe vullnetit kombëtar", tha ai.

Duke theksuar se FETO-ja është një kërcënim serioz jo vetëm për Türkiyen, por edhe për sigurinë kombëtare të çdo vendi në të cilin ajo vepron, veçanërisht të vendeve që kanë marrëdhënie të mira me Türkiyen, Ulusoy tha se vazhdojnë të punojnë për eliminimin e strukturave të FETO-s jashtë vendit, dhe si rezultat, në shumë vende mike dhe vëllazërore aktivitetet e shkollave të FETO-s janë ndërprerë.

Ulusoy tregoi se Fondacioni Turk Maarif shpëtoi shumë studentë nga rënia në grackën e FETO-s duke hapur shkolla që ofrojnë arsim të standardit të lartë në rajone të ndryshme pas 15 korrikut.

"Maqedonia e Veriut është ndër vendet ku operon Fondacioni Maarif. Por, me keqardhje shohim se FETO-ja ende e ruan praninë e saj në Maqedoninë e Veriut. Shkollat ​​e lidhura me FETO-n për fat të keq funksionojnë nën petkun e një institucioni arsimor dhe madje keqpërdorin emrin e një prej poetëve të shquar të letërsisë turke. Ne vazhdojmë të ndajmë fakte për fytyrën e vërtetë të FETO-s me homologët tanë në Maqedoninë e Veriut dhe presim me padurim të bashkëpunojmë me ta kundër kësaj organizate të rrezikshme terroriste", u shpreh Ulusoy.

Ulusoy falënderoi IBU-n dhe pjesëmarrësit për organizimin e një programi të tillë dhe i kujtoi me respekt dëshmorët.

Deputeti Murat kujtoi gjithashtu se Maqedonia e Veriut dënoi ashpër tentativën për grusht shteti të 15 korrikut dhe tha se ajo qëndronte qartë pranë popullit dhe shtetit të Türkiyes.

Sipas tij, ky qëndrim është një tregues se sa të forta janë lidhjet e miqësisë dhe vëllazërisë mes dy vendeve, duke shtuar: "Nga ana tjetër, udhëhequr nga MATÜSITEB janë organizuar dhjetëra programe kujdestarie. Është bërë parim zbulimi i fytyrës së brendshme të grushtit të shtetit dhe fytyrës së vërtetë të organizatës terroriste FETO për popullin e Maqedonisë së Veriut. Me këtë rast, si bashkatdhetar, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për turqit e Maqedonisë së Veriut për qëndrimin e tyre kombëtar dhe dashurinë ndaj shtetit amë".

Duke nënvizuar se 15 korriku nuk duhet harruar dhe nuk duhet të lejohet të harrohet, Murat tha se secili ka përgjegjësi të madhe për të ndërgjegjësuar brezat e ardhshëm lidhur me demokracinë.

Rektori i IBU-s prof. dr. Lütfi Sunar e përshkroi 15 korrikun si një pikë kthese të rëndësishme për historinë e Türkiyes dhe rajonit të Ballkanit dhe vuri në dukje se ata organizuan një panel dhe program të tillë përkujtimor për të mësuar se çfarë po ndodh në rajon.

Duke thënë se folësit nga Türkiye dhe Ballkani do të ndajnë pikëpamjet e tyre për këtë temë nga vendet dhe perspektivat e tyre në panel, Sunar theksoi rëndësinë e demokracisë në drejtim të zhvillimit të bashkëpunimit dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit.

Ai falënderoi TIKA-n dhe MATÜSITEB-in për mbështetjen e tyre duke shtuar: "Paneli i sotëm do të na ndihmojë të kuptojmë se nuk ka vend për terrorin. Nuk ka etni, kombësi, fe për terrorin. Terrori është një problem global, universal për të gjithë ne. Të gjitha kombet, të gjitha vendet duhet të bashkohen kundër sulmeve terroriste".

Pas fjalimeve, në panelin "Demokracia dhe Bashkëpunimi në rajonin e Ballkanit" të moderuar nga prof. dr. Kire Sharlamanov nga IBU, anëtari i Gjykatës Turke Supreme Hamit Yelken, akademik i Universitetit të Tetovës, prof. dr. Süleyman Baki, Presidenti i Forumit Mysliman të Shqipërisë Fisnik Kruja dhe akademik i IBU Nikolla Dacev bënë prezantimet e tyre.