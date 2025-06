Presidenti i SHBA-së, Joe Biden tha se është i zhgënjyer nga projekti i përkohshëm i portit që synon të transportojë ndihma humanitare nga Administrata Greke Qipriote e Qipros Jugore në Gaza.

Duke folur në konferencën për media të mbajtur në fund të Samitit të NATO-s në Washington, Biden iu përgjigj pyetjes së një gazetari dhe tha: "Jam i zhgënjyer që disa nga gjërat që parashtrova dështuan", në lidhje me projektin e përkohshëm të portit të ndërtuar nga ushtria amerikane në brigjet e Gazës.

"Shpresoja se projekti do të ishte më i suksesshëm", tha Biden për portin e përkohshëm, i cili u çaktivizua dy herë për shkak të kushteve të pafavorshme të motit dhe materialet e ndihmës që transportoheshin përmes tij nuk mund të arrinin në Gaza.

Biden njoftoi se një port lundrues do të dërgohej në Gaza

Në fjalimin e tij të fundit më 7 mars, presidenti amerikan Biden njoftoi se një port i përkohshëm do të dërgohej në rajon për të ofruar ndihma humanitare për popullatën e Gazës.

Me këtë metodë, administrata e Bidenit synon të kapërcejë pengesën e vendosur nga administrata izraelite, e cila ngadalësoi hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza përmes kufirit tokësor. Pas kësaj, Pentagoni dërgoi JLOTS, sistemin e dokut lundrues të përdorur nga forcat inxhinierike amerikane, drejt brigjeve të Gazës.

Pas më shumë se dy muajsh vendosjeje, doku lundrues u bë funksional për herë të parë në mes të majit. Skeleti, i cili u dëmtua si pasojë e stuhisë së 25 majit, u rindërtua në bregun e Gazës pasi u riparua në Izrael.

Ndërsa zona në bregun e Gazës ku SHBA-ja hedh ndihma humanitare po arrin pikën e mbushjes, nuk është dhënë asnjë informacion se sa nga ndihmat e ardhura nga deti kanë arritur deri më tani në Gaza.

Pentagoni tha se do të rivendoste portin e përkohshëm në Gaza, i cili u tërhoq në brigjet e Ashdodit në Izrael, për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Megjithatë, nuk dihet se çfarë hapi do të ndërmarrë ushtria amerikane në lidhje me portin e përkohshëm lundrues pas deklaratës së Bidenit.