Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha të premten në Beograd se vendi i tij nuk do të hyjë në luftë me boshnjakët apo me askënd dhe se nuk do të “bie në provokime”.

Në konferencën për media, Vuçiq iu referua fjalimit të kryetarit të Presidencës së BeH-së, Denis Beqiroviq, i cili dje në Potoçari shprehu respektin për viktimat dhe vuri në dukje rreziqet që i kanosen Bosnjë-Hercegovinës. Beqiroviq tha se “balanca e fuqisë, konteksti historik i viteve nëntëdhjetë dhe sot nuk janë të njëjta, por ka ngjashmëri të shumta”.

"Na mbetet neve t'i përgjigjemi pyetjes nëse ka ngjashmëri midis situatës në fillim të viteve 1990 dhe sot. Krimineli i dënuar i luftës Radovan Karaxhiq dhe bashkëpunëtorët e tij thanë në vitin 1992 se Bosnja e Hercegovina ishte një shtet i pamundur. Sot, liderët e Protagonistët e Serbisë së Madhe po e thonë sërish publikisht se qëllimi i tyre ishte një Serbi e madhe, përkundër faktit se agresioni, gjenocidi, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e tjera janë kryer për shkak të atij projekti të rrezikshëm.

Me këtë rast, Vuçiq tha se në 12 vitet e fundit në krye të Serbisë, vazhdimisht ka bërë thirrje për respektimin e integritetit territorial të BeH-së dhe Marrëveshjes së Paqes të Dejtonit.

"Ajo 'politikë e madhe shtetërore' në Beograd bazohet në faktin se çdo herë në 12 vitet e mëparshme ne kemi njohur dhe njohur integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës, por kuptojmë gjithashtu Marrëveshjen e Paqes të Dejtonit dhe integritetin e Republikës Srpska brenda Bosnjë e Hercegovinës. Çfarë ju shqetësoi atje? Ju kurrë nuk keni dëgjuar ndonjë deklaratë tjetër nga unë”, tha Vuçiq.

Ai shtoi se për 12 vjet "ka dëgjuar se ka vrarë dikë me snajper rreth Sarajevës" dhe ka pohuar se "asnjëherë nuk ka mbajtur snajper në dorë".

As me snajper, as me pushkë, as nuk ka vrarë njeri, asgjë, askund, as ka qëlluar në këtë apo atë mënyrë”, tha Vuçiq.

Ai tha se Serbia nuk do të hyjë në luftë me askënd dhe do të bëjë gjithçka për ta shmangur atë.

“Unë po ju them hapur, ne nuk do të shkojmë në luftë kundër jush. Mund të bësh çfarë të duash, mund të shpikësh, të provokosh sa të duash, ne nuk do të shkojmë në luftë kundër jush. Ne nuk do të shkojmë në luftë kundër boshnjakëve. Dhe ky është mesazhi im për boshnjakët në Serbi dhe boshnjakët në Bosnje e Hercegovinë. Do të bëjmë maksimumin për ta shmangur këtë, shpresoj që të mos u shkojë në mendje të shfuqizojnë Republikën Sërpska dhe të vrasin popullin serb, ne nuk do të biem në provokimet e tyre”, tha Vuçiq.

Ai shtoi se Serbia do ta ruajë paqen sepse “po ndodhnin gjëra shumë të tmerrshme” dhe se kishte viktima nga të gjitha anët.

“Ne do të ruajmë paqen, sepse këto janë gjëra shumë të tmerrshme dhe kjo, dhe gjithçka që kanë kaluar nënat e Srebrenicës dhe të gjithë të tjerët. Gjëra shumë të tmerrshme për t'i lejuar vetes të ndodhin përsëri. Dhe për këtë ne do ta ruajmë paqen me çdo kusht”, tha Vuçiq.

Ai tha gjithashtu se nuk do të dorëzohet nën presion për shkak të miratimit të rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë dhe se është "krenar" që "kundërshtoi" dhe tregoi se "fuqitë e mëdha nuk mund ta ndryshojnë të vërtetën".

Ai tha se marrëdhëniet më të ngushta me boshnjakët i kanë në Serbi dhe se qeveria e tij i kushton vëmendje ekonomisë në atë pjesë të Serbisë.

“Ne do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë, të ruajmë paqen, nuk do të marrim pjesë në provokime të asnjë lloji, nuk do të hyjmë në luftë me askënd”, tha Vuçiq.