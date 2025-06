Presidenti i ShBA-së, Joe Biden, ka deklaruar se ai do të mbetet një aleat i palëkundur i Ukrainës dhe do të punojë për të rregulluar mbështetjen ndërkombëtare derisa Kievi vazhdon të përballet me një pushtim të vazhdueshëm rus.

Presidenti amerikan tha se gjatë takimeve me aleatët e tij të NATO-s në Washington, ai e bëri të qartë se "nuk do t’i përkulet" presidentit rus, Vlladimir Putin.

"Unë nuk do të largohem nga Ukraina. Unë do ta mbaj NATO-n të fortë. Kjo është pikërisht ajo që bëmë dhe pikërisht ajo që do të vazhdojmë të bëjmë", u tha Biden gazetarëve gjatë një konference për media.

"Për ata që mendonin se koha e NATO-s ka kaluar, ata patën një zgjim të vrazhdë kur Putin pushtoi Ukrainën. Disa frika më të vjetra dhe më të thella në Evropë u kthyen në jetë, sepse edhe një herë, një i çmendur vrasës ishte në marshim", shtoi ai.

Pjesa më e madhe e samitit të kësaj jave u përqendrua drejtpërdrejtë në Ukrainë për t’u siguruar që Kievi ka atë që i nevojitet për të mbrojtur veten dhe për të larguar përfundimisht Rusinë nga territoret që ajo vazhdon të pushtojë pas dy vitesh lufte.

Njoftimet e lëshuara këtë javë kulmuan me nënshkrimin e asaj që njihet si Pakti i Ukrainës, i cili është një zotim i përbashkët midis 22 aleatëve dhe partnerëve të NATO-s për të siguruar që Ukraina të ketë atë që i nevojitet në afat të gjatë.

Gjithashtu, u njoftuan transferime shtesë të armëve, duke përfshirë sigurimin e pesë sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot, si dhe ajo se avionët luftarakë F-16 të kërkuar prej kohësh nga presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, janë rrugës për në Ukrainë dhe këtë verë do të fluturojnë mbi qiellin e vendit të shkatërruar nga lufta.