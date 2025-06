Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se dëshiron që të hiqen të gjitha kufizimet ndaj ushtarëve të vendit të tij derisa ata hakmerren kundër Rusisë, veçanërisht në goditjen e objektivave brenda Rusisë.

Në një konferencë për media së bashku me presidentin amerikan, Joe Biden, presidenti ukrainas falënderoi atë për mbështetjen e tij për Ukrainën.

Zelenskyy dhe Biden u takuan në margjinat e samitit të NATO-s në Uashington. Në konferencën për media para takimit, ai tha se me presidentin amerikan do të diskutojë se "si mund të ndalojmë shpejt dhe me vendosmëri terrorin rus me këtë problem të madh për ne".

"Ne kemi nevojë për disa hapa të shpejtë për të hequr të gjitha kufizimet për ushtarët tanë ukrainas", tha Zelenskyy.

Biden, nga ana tjetër, i tha Zelenskyyt se Ukraina ka penguar përparimet e Rusisë dhe se i ka imponuar kosto të konsiderueshme Rusisë.

"Rusia nuk do të mbizotërojë në Ukrainë, Ukraina do të mbizotërojë. Dhe unë dua që ju të dini se ne do të jemi me ju në çdo hap. Ne do të qëndrojmë me ju, pikë", tha Biden.

Ai njoftoi një paketë të re ndihme ushtarake për Ukrainën në ditën e fundit të samitit, me vlerë prej 225 milionë dollarë.

Paketa, ndër municionesh të tjera, përfshin raketa kundërajrore "Stinger", municione për sistemet raketore të artilerisë me lëvizshmëri të lartë HIMARS, më shumë fishekë artilerie 155 mm dhe 105 mm.