Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan theksoi të premten rëndësinë e përpjekjeve për paqen në Sirinë fqinje, duke u bërë thirrje të gjithë përkrahësve të paqes që të mbështesin këtë thirrje.

“Ne duam paqen në Siri dhe presim që të gjithë ata që mbështesin paqen të mbështesin këtë thirrje historike”, u tha Erdoğan gazetarëve gjatë fluturimit të tij të kthimit nga Uashingtoni, DC, ku mori pjesë në samitin e liderëve të NATO-s këtë javë.

Në lidhje me përpjekjet e Türkiye për paqe në Siri, Erdoğan tha: "ShBA-ja dhe Irani duhet të mirëpresin këto zhvillime pozitive dhe të mbështesin procesin për t'u dhënë fund vuajtjeve të mëdha".

“Nga një paqe e drejtë në Siri do të përfitonte më shumë Türkiye (mes vendeve fqinje),” tha Erdoğan, duke shtuar: “Hapi më i rëndësishëm në këtë proces është fillimi i një epoke të re me Sirinë”.

Lidhur me takimin e mundshëm me presidentin sirian Bashar al-Assad, diçka që ai ka lënë të kuptohet ditët e fundit, Erdoğan tha: "Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan po punon me homologun e tij sirian për të përcaktuar një udhërrëfyes, ne do të ndërmarrim hapa në përputhje me rrethanat."

"Ne kemi qenë duke u përpjekur për vite të tëra për të shuar zjarrin në fqinjin tonë, Sirinë," tha Erdoğan, duke iu referuar luftës civile siriane mbi dhjetëvjeçare, e cila dërgoi miliona emigrantë në Türkiye dhe krijoi një vakuum pushteti pranë kufirit turk që grupet terroriste u përpoqën ta shfrytëzonin.

“Pritja jonë kryesore është që askush të mos shqetësohet nga procesi në të cilin Siria ndërton një të ardhme të re si një vend i bashkuar dhe i tërë.”

Ai shtoi: “Grupet terroriste do të bëjnë gjithçka që munden për të helmuar procesin e paqes në Siri. Ata do të kurdisin provokime dhe do të ngrenë kurthe. Ne jemi të vetëdijshëm për të gjitha këto plane dhe jemi të përgatitur.”

Erdoğan javën e kaluar sinjalizoi një iniciativë të re diplomatike për paqe me Damaskun, duke sugjeruar një ftesë të mundshme për Bashar al-Asad të Sirisë.

PKK-ja terroriste, Palestina, Azerbajxhani dhe Armenia

Duke folur për marrëdhëniet me Irakun e veriut, Erdoğan tha: “Qëndrimi ynë ndaj administratës në Sulejmanije, Irakun (verior) nuk do të ndryshojë për sa kohë që nuk distancohet nga PKK-ja terroriste”.

Türkiye muajt e fundit është ankuar për bashkëpunimin midis partisë Unioni Patriotik i Kurdistanit (PUK) në Sulejmanije, Iraku verior dhe grupit terrorist PKK.

Në fushatën e saj terroriste gati 40-vjeçare kundër Turqisë, PKK – e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mbi 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.

Për luftën shkatërruese të Izraelit në Gaza, tashmë në muajin e saj të nëntë, Erdoğan tha: “Ata që duan të qëndrojnë në anën e duhur të njohin shtetin e Palestinës”.

Izraeli, duke shkelur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga një sulm i 7 tetorit 2023 nga Hamasi.

Mbi 38.300 palestinezë janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe rreth 88.300 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Nëntë muaj pas luftës izraelite, pjesë të mëdha të Gazës qëndrojnë në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, të pastër, ujit dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafahut.

Lidhur me rrugën tokësore në Kaukazin jugor, Erdoğan tha se një rrugë tokësore përmes korridorit Zangezur, që lidh Azerbajxhanin me enklavën e tij Nakhchivan, "do të përfitonin të gjithë, veçanërisht Azerbajxhani, Armenia dhe Irani".

Rajoni Zangezur fillimisht ishte pjesë e Azerbajxhanit, megjithëse sovjetikët ia dhanë atë Armenisë në vitet 1920, duke e lënë Azerbajxhanin të privuar nga një rrugë e drejtpërdrejtë tokësore për në Nakhchivan.

Pas luftës 44-ditore me Armeninë në vjeshtën e vitit 2020, Azerbajxhani është fokusuar në infrastrukturë, duke përfshirë autostrada dhe një hekurudhë 43 kilometra përmes korridorit.

Erdoğan protestoi gjithashtu ndaj kufizimeve nga Gjermania në shitjet e industrisë së mbrojtjes, duke thënë se kufizime të tilla midis aleatëve të NATO-s nuk i përshtaten aleancës së NATO-s.

Ai kundërshtoi gjithashtu doganat gjermane që pengonin dorëzimin e turbinave për centralin bërthamor Akkuyu, tani në ndërtim në Türkiyen jugore.

Për procesin e prokurimit të F-16 nga ShBA-ja, Erdoğan tha se ministrat dhe institucionet e qeverisë po monitorojnë nga afër procesin për të marrë rezultate të shpejta.

Erdoğan tha se prioritet është përmbushja e kërkesës së Türkiye për F-16, pavarësisht çështjeve të ndryshme vartëse, duke theksuar dëshirën për të mos u fokusuar në aspektet financiare.

Ai gjithashtu njoftoi një vizitë të mundshme në Kinë pas Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së këtë vjeshtë, duke shprehur shpresën se presidenti Xi Jinping vitin e ardhshëm do të bëjë një vizitë kthimi në Türkiye.