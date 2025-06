Kryetari i Asamblesë së Madhe Kombëtare të Türkiyes, Numan Kurtulmus, ka postuar një mesazh në profilin e tij në rrjetet sociale me rastin e 15 korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar.

Duke thënë se sot, në përvjetorin e tetë të tentativës së pabesë të grushtit të shtetit të 15 korrikut, po shënojnë mbrojtjen kombëtare të demokracisë dhe sovranitetit kombëtar, Kurtulmus tha:

"Atë natë populli ynë me dashurinë për atdheun dhe pasionin për pavarësinë nuk i lejoi puçistët që synonin të bënin pushtimin. Ata që e marrin fuqinë nga drejtësia dhe sinqeriteti i tyre sigurisht që do t'i mposhtin armët. Kështu ndodhi. Në këtë proces do të ruajmë gjithmonë frymën e rezistencës dhe të unitetit shoqëror të 15 korrikut”.

Ai theksoi se Türkiye do të vazhdojë të punojë më shumë për të zhvilluar dhe forcuar demokracinë e saj.

"Ne do të vazhdojmë të mbrojmë Republikën tonë bazuar në sundimin e ligjit duke kundërshtuar të gjitha format e tutelës. Zoti e përjetësoftë dhe ruajtë unitetin tonë."

Organizata terroriste Fetulla (FETO) është përgjegjëse për tentativën e përgjakshme për grusht shteti në Türkiye natën e 15 korrikut të vitit 2016 dhe është një organizatë terroriste e udhëhequr nga Fetullah Gulen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ekstradimin e të cilit Türkiye e ka bërë kërkohet zyrtarisht nga ShBA.

Për vite me radhë, anëtarët e asaj organizate terroriste avancuan në shërbim duke manipuluar provimet, duke u infiltruar kështu në institucionet e shtetit. Më pas, fillimisht në dhjetor 2013, mbështetësit e FETO-s në gjyqësorin e Türkiyes u përpoqën të ndjekin penalisht shumë zyrtarë të rangut të lartë me një gjyq të montuar për korrupsion të dyshuar.

Disa vite më vonë, pasoi një tentativë e përgjakshme për grusht shteti nga terroristët e FETO-s, pra një përpjekje për grusht shteti të kryer nga oficerët që FETO-ja kishte depërtuar në ushtrinë turke.

Hetimi për organizatën terroriste FETO tregoi se është një rrjet global që përbën rrezik jo vetëm për Türkiyen, por edhe për çdo vend tjetër ku ajo është aktive. Këtë e kanë theksuar disa herë zyrtarët turq. Gjatë përpjekjes për grusht shteti në Türkiye, 253 njerëz vdiqën dhe më shumë se 2.730 njerëz u plagosën.