Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB) Antonio Guterres shprehu shqetësim të hënën për situatën në Rripin e Gazës, duke thënë se "asnjë vend nuk është i sigurt" në enklavën e rrethuar.

"Niveli ekstrem i luftimeve dhe shkatërrimit në Gaza është i pakuptueshëm dhe i pafalshëm. Çdo vend është një zonë e mundshme vrasjeje," tha Guterres në X.

Ai tha se është koha e fundit që palët në konflikt të tregojnë guxim politik dhe vullnet politik që më në fund të arrijnë një marrëveshje.

Zëdhënësi i Guterres, Stephane Dujarric, tha se OKB-ja u bën thirrje të gjitha palëve që të respektojnë detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të kujdesen vazhdimisht për civilët dhe objektet civile.

"Mund t'ju them më tej se ne dhe partnerët tanë humanitar vazhdojmë të ndihmojmë familjet që janë zhvendosur nga Gaza veriore në zonat në jug," u tha ai gazetarëve.

Dujarric vuri në dukje se Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se me çdo direktivë të re evakuimi, familjet në Gaza detyrohen të bëjnë zgjedhje të pamundura: të qëndrojnë në mes të armiqësive aktive ose të ikin në zona me pak hapësirë ​​ose shërbime.

"Nuk ka vend të sigurt në Gaza. As strehimore, as spitale, as zona të ashtuquajtura humanitare," theksoi Dujarric.

Në shkelje të një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi.

Që atëherë, sipas autoriteteve lokale shëndetësore, rreth 38.700 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe më shumë se 89.000 janë plagosur.

Më shumë se nëntë muaj pas sulmit izraelit, pjesë të mëdha të Gazës janë në rrënoja.

Izraeli është akuzuar për gjenocid nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafahut, ku më shumë se një milion palestinezë kërkuan strehim nga lufta përpara se të sulmohej më 6 maj.