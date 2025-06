Shqiptari Xherdan Shaqiri ka konfirmuar tërheqjen e tij nga futbolli ndërkombëtar pas 14 vitesh me kombëtaren e Zvicrës.

"Shtatë turne, shumë gola, 14 vjet me kombëtaren e Zvicrës dhe momente të paharrueshme. Është koha për t'i thënë lamtumirë kombëtares. Mbeten kujtimet e mrekullueshme dhe ju them të gjithëve: Faleminderit!" tha 32-vjeçari në rrjetin social të Instagram ditën e hënë.

Shaqiri është lojtari i dytë zviceran me më shumë paraqitje, përkatësisht me 125 paraqitje. Ai është edhe golashënuesi i katërt më i mirë i kombëtares me 32 gola.

Ai është futbollisti i vetëm zviceran që ka luajtur në shtatë turne të mëdha, nga Kupa e Botës 2010 deri në Euro 2024.

Ai fitoi Ligën e Kampionëve të UEFA-s, Kupën e Botës për Klube FIFA dhe trofetë e Superkupës së UEFA-s në karrierën e tij për klube, nga një herë me skuadrën e Premierligës angleze Liverpool dhe fuqinë e Bundesligës gjermane, Bayern Munich.

"I vetmi lojtar që shënon në 6 Eurot e fundit dhe Kupat e Botës - me të vërtetë një legjendë e lojës," e vlerësoi ekipi zviceran i futbollit Shaqirin në X.

Shaqiri është i vetmi futbollist që ka shënuar në tri botërorët dhe europanët e fundit.