Komuniteti Politik Evropian (EPC) filloi samitin e tij të katërt në MB të enjten, duke tërhequr udhëheqës nga rreth 45 vende evropiane në Pallatin Blenheim.

Agjenda e samitit përfshin diskutime kritike mbi Ukrainën, energjinë, mbrojtjen e demokracisë dhe migrimin e parregullt.

Pallati Blenheim, vendlindja e ish-kryeministrit britanik Winston Churchill ndodhet afërsisht 100 kilometra (62 milje) nga Londra, dhe shërben si vend historik për mbledhjen.

Kryeministri britanik Keir Starmer, duke pritur takimin e tij të parë ndërkombëtar që nga marrja e detyrës më 6 korrik, do të angazhohet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin irlandez Simon Harris në margjinat e samitit, megjithëse vendet e sakta të këtyre takimeve dypalëshe janë të pazbuluara për arsye sigurie.

Mbreti Charles III pritet të marrë pjesë gjithashtu për të pritur të pranishmit në samit, duke i dhënë një dimension mbretëror ngjarjes.

Sipas një njoftimi për shtyp nga qeveria e Starmer, samiti synon të trajtojë "disa nga çështjet më urgjente të brezave" me të cilat përballet Europa sot.

Për herë të parë, përfaqësues nga NATO, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Këshilli i Evropës do të jenë të pranishëm, duke nënvizuar nevojën kritike për unitet në adresimin e konflikteve dhe paqëndrueshmërisë brenda dhe pranë kufijve të Evropës.

Duke theksuar peshën e situatës, Starmer tha se "Evropa është në ballë të disa prej sfidave më të mëdha të kohës sonë", duke theksuar "luftën barbare të Rusisë" dhe pasojat e saj të përhapura në të gjithë kontinentin.

Diskutimet e samitit do të fokusohen në çështje urgjente si migrimi i paligjshëm dhe siguria e energjisë.

"Ne nuk mund të jemi spektatorë në këtë kapitull të historisë. Ne duhet të bëjmë më shumë dhe të shkojmë më tej, jo vetëm për ukrainasit e guximshëm në vijën e frontit ose ata që trafikohen nga një vend në tjetrin, por kështu që brezat tanë të ardhshëm të shikojnë prapa me krenari se çfarë kontinenti ynë arritur së bashku”, nënvizoi Starmer.

Duke riafirmuar përkushtimin e tij për një qasje bashkëpunuese me partnerët evropianë, Starmer, i cili ishte një përkrahës i fortë i qëndrimit të Mbretërisë së Bashkuar në BE, ka premtuar "të ndryshojë mënyrën se si MB-ja angazhohet me partnerët tanë evropianë" për të adresuar këto sfida kritike.

EPC-ja, themeluar në tetor 2022, ka mbajtur samite të mëparshme duke u fokusuar në çështje të ndryshme urgjente. Në takimin e fundit në Granada, diskutimet u drejtuan nga Britania e Madhe për inteligjencën artificiale dhe migracionin ilegal.

Samiti në Moldavi u përqëndrua në mbështetjen e vendit pritës mes kërcënimeve hibride ruse dhe rritjen e qëndrueshmërisë së energjisë.

Takimi inaugurues i EPC-së në Pragë u përqendrua në qëndrimin e bashkuar të Evropës kundër pushtimit të Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin.