Türkiye nuk sheh fillimin e një procesi të ri negociatash në Qipro derisa të dyja palët në ishull të ulen për të negociuar "si të barabartë", tha të dielën presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

"Sinqerisht, ne nuk shohim mundësinë e fillimit të një procesi të ri negociues në Qipro pa vendosur barazinë ku të dyja palët ulen në tryezë si të barabartë dhe largohen si të barabartë”, u tha Erdoğan gazetarëve pas kthimit nga një vizitë zyrtare në Republikën Turke të Qipros Veriore (RTQV) për të shënuar 50-vjetorin e operacionit paqeruajtës turk qipriot.

Duke komentuar deklaratat e fundit të ministrit grek të Mbrojtjes, Nikos Dendias, i cili i quajti turqit "pushtues", Erdoğan tha se komenti i tij "nuk mund të ishte më i pacipë", duke i bërë thirrje kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis të "udhëzojë" Dendiasin.

Erdoğan u bëri thirrje gjithashtu të gjithëve kundër lëvizjeve që do të përshkallëzojnë tensionet në Qipro, duke shtuar se "bashkëfajësia në masakrat në Izrael nuk do t'u shërbejë as grekëve qipriotë dhe as Greqisë".

Ai tha se Türkiye nuk do të shmanget nga ndërtimi i bazave detare apo strukturave të tjera detare në Republikën Turke të Qipros Veriore (RTQV), nëse është e nevojshme.

Ai komentoi gjithashtu sulmet izraelite në Rripin e Gazës, të cilat kanë vazhduar për nëntë muaj.

"Izraeli duhet të përballet me pasoja për veprime që janë mjaft serioze për të bindur këdo që të mos e konsiderojë përsëri një mizori të tillë," tha Erdoğan.

Ai i bëri thirrje administratës amerikane të ushtrojë presion mbi Izraelin dhe të tërheqë mbështetjen për kryeministrin "vrasës" izraelit Benjamin Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij për t'i dhënë fund shtypjes në Gaza.

Së fundmi, ai u ndal edhe në vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për pasojat juridike të politikës së Izraelit në territoret e pushtuara palestineze.

“Shpresoj se kjo dhe vendimet e marra më parë, të cilat Izraeli nuk i zbatoi, do të çojnë në zgjimin e komunitetit ndërkombëtar”, tha presidenti turk.

Në një vendim të dhënë të premten, GjND-ja tha se pushtimi prej dekadash i territorit palestinez nga Izraeli është "i paligjshëm" dhe duhet të përfundojë "sa më shpejt të jetë e mundur".