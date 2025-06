Delegacioni i Bashkimit Evropian në Bosnjë e Hercegovinë u dërgoi një letër falje shoqatave të viktimave dhe dëshmitarëve të gjenocidit, në të cilën u shprehën se ndjejnë keqardhje të thellë për dhimbjen që u shkaktuan viktimave duke nderuar viktimat civile në Bratunac javën e kaluar.

Pasi përfaqësuesit e Delegacionit, të martën në Bratunac, vendosën lule në varrezat ushtarake atje, Shoqata e viktimave dhe dëshmitarëve të gjenocidit, Lëvizja “Nënat e enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës”, ​​shoqata “Gratë e Podrinjës”, Shoqata e "Nënave të Srebrenicës", Shoqata e "Grave të Srebrenicës" dërguan një letër më datë 17 korrik 2024 drejtuar Delegacionit të BE-së në Bosnjë e Hercegovinë, në të cilën atyre u kërkohet të respektojnë viktimat e gjenocidit dhe të korrigjojnë veprimet "hipokrite".

I ngarkuari me punë i Bashkimit Evropian në Bosnjë e Hercegovinë, Adebayo Babajide, falënderoi për letrën dhe tha se qëndrimi i Bashkimit Evropian për karakterin e luftës në Bosnjë e Hercegovinë është i qartë.

“Shprehim keqardhjen tonë më të thellë për dhimbjen që ju kemi shkaktuar, si dëshmitarë dhe të mbijetuar të krimit më të tmerrshëm të gjenocidit. Më lejoni të sqaroj se ky nuk ishte aspak qëllimi ynë kur nderuam viktimat e pafajshme civile në Bratunac. Qëndrimi i Bashkimit Evropian për natyrën e konfliktit të armatosur në Bosnjë e Hercegovinë në periudhën 1992-1995 është i qartë. Nga ana e tij, Bashkimi Evropian ka shprehur vazhdimisht respekt për faktet e vërtetuara, mbi të gjitha në lidhje me gjenocidin e kryer në Srebrenicë në vitin 1995”, thuhet në letër.

Në letër, Babajide vuri në dukje se gjenocidi u krye në Srebrenicë në vitin 1995 dhe se kjo u konfirmua nga vendimet e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë nga viti 2004 dhe ato të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) nga viti 2007.

Ai gjithashtu deklaroi se ata dënojnë çdo përpjekje për të mohuar, lavdëruar ose relativizuar gjenocidin në Srebrenicë ose rolin e autorëve.

Duke theksuar se ata refuzojnë çdo përpjekje për të kontekstualizuar ose justifikuar gjenocidin në Srebrenicë, duke përfshirë referencat për vuajtjet e viktimave të pafajshme civile serbe në rajonin e Biraçit, Babajide deklaroi në letër se i vjen keq që vizita e tyre e fundit në Bratunac u interpretua si barazimi i krimit.

“Ju sigurojmë se nuk ishte qëllimi ynë që të barazojmë gjenocidin në Srebrenicë me vuajtjet e viktimave të pafajshme civile serbe në zonën e Biraçit, as në shtrirje, as në aspektin e qëllimit dhe as në numër. Ne gjithashtu besojmë se kjo nuk do të thotë se nuk mund të nderojmë viktimat e pafajshme civile nga të gjitha anët. Çdo viktimë e pafajshme civile është, në vetvete, një tragjedi e luftës dhe meriton ndjeshmëri, respekt dhe njohje”, thuhet në letër.

Duke thënë se përfaqësuesit e delegacionit në varrezat e qytetit në Bratunac kanë nderuar civilët e pafajshëm, ata në letrën shtojnë se Komuna e Bratunacit u ka konfirmuar se viktimat e pafajshme civile nga lufta e fundit janë varrosur në varrezat e qytetit.

“Për më tepër na kanë dërguar vendime parlamentare që konfirmojnë se varrezat që kemi vizituar janë varreza lokale të qytetit. Monumenti mbi të cilin është vendosur kurora është një kryq pa asnjë mbishkrim. Ne vlerësojmë që ata që janë përgjegjës për krimet janë varrosur edhe në varrezat e Bratunacit. Ne vlerësojmë gjithashtu që ju u lënduat nga nderimi i viktimave civile në të njëjtin vend. E përsëris që në asnjë rast nuk ka qenë qëllimi ynë dhe kërkojmë ndjesë për dhimbjen që ju shkaktuam. Ju sigurojmë se në asnjë rrethanë nuk do të nderojmë kriminelët e luftës”, thuhet në letër.

Duke dënuar pa mëdyshje autorët e krimit, Delegacioni i BE-së deklaroi se i konsideron shoqatat përkatëse të viktimave dhe dëshmitarëve të gjenocidit dhe “Nënat e Srebrenicës” si avokate të pajtimit përmes respektit për të gjitha viktimat e pafajshme civile.

“Ne gjithashtu shpresojmë që ky sqarim do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë qëllimet tona. Duke qenë se shquhemi rregullisht në angazhimin tonë të vazhdueshëm, ju sigurojmë se mbetemi plotësisht të përkushtuar ndaj së vërtetës për gjenocidin e Srebrenicës dhe drejtësisë për viktimat, si dhe nevojës për t'u siguruar atyre drejtësi dhe kompensim, si dhe siguri dhe mjedis të sigurt për jetë dhe kujtesë, në gjithë zonën e Bosnjës Lindore dhe më gjerë”, thuhet në letër.

Delegacioni i BE-së shprehu gatishmërinë e tyre për të takuar dhe biseduar me përfaqësues të shoqatës për të diskutuar këtë rast.