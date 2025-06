Ministri i Jashtëm izraelit, Yisrael Katz, deklaroi se grupet palestineze të mbledhura në Kinë "nënshkruan marrëveshje për kontrollin e përbashkët të Gazës" dhe pretendon se Gaza nuk do të qeveriset nga grupet palestineze pas sulmeve.

Katz bëri një deklaratë në platformën e mediave sociale X në lidhje me njoftimin se grupet palestineze të mbledhura në Kinë po i afrohen një "marrëveshjeje të unitetit kombëtar".

Ai tha se Hamasi dhe Fatah nënshkruan marrëveshje në Kinë për "kontrollin e përbashkët të Gazës" pas sulmeve të Izraelit. "Në realitet, kjo (administrimi i Gazës nga grupet palestineze) nuk do të ndodhë. Sepse administrata e Hamasit do të shtypet dhe (presidenti palestinez Mahmud) Abbas do ta shikojë Gazën nga larg", tha Katz.

Grupet palestineze njoftuan se të gjitha forcat nën ombrellën e Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO) ishin "gati për të arritur" marrëveshje për arritjen e "unitetit gjithëpërfshirës kombëtar" dhe krijimin e një qeverie të përkohshme konsensusi.

Në takimet në Pekin morën pjesë 14 grupe, përfshirë Fatahun, Hamasin, Xhihadin Islamik, Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës dhe Frontin Demokratik për Çlirimin e Palestinës.