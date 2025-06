Drejtoresha e Shërbimit Sekret Amerikan, Kimberly Cheatle, jep dorëheqje pas atentatit ndaj Donald Trumpit.

Ndërkohë, udhëheqësit e lartë të Dhomës së Përfaqësuesve të ShBA-së kanë njoftuar formimin e një grupi punues dypartiak për të hetuar atentatin ndaj ish-presidentit Donald Trump.

“Dështimet e sigurisë që lejuan një atentat ndaj jetës së Donald Trump-it janë tronditëse. Në përgjigje të kërkesave dypartiake për përgjigje, ne po njoftojmë një Task Forcë të Dhomës së Përfaqësuesve, të përbërë nga shtatë republikanë dhe gjashtë demokratë, për të hetuar tërësisht çështjen”, thanë kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson dhe lideri i pakicës Hakeem Jeffries.

Ata theksuan se panelit do t’i jepet autoriteti për thirrjen e Kongresit dhe do të “lëvizë shpejt për të gjetur faktet, si dhe për të siguruar llogaridhënien dhe që dështimet e tilla të mos ndodhin kurrë”.

Grupi punues do të përpiqet të përcaktojë se çfarë nuk shkoi si duhet më 13 korrik, kur një person i armatosur 20-vjeçar, i identifikuar si Thomas Matthew Crooks, hapi zjarr derisa Trump po mbante një tubim në shtetin e Pensilvanisë, duke plagosur ish-presidentin dhe dy persona të tjerë, si dhe duke vrarë një pjesëmarrës në tubim.

Paneli gjithashtu do të kërkojë të sigurojë përgjegjësi për gabimet e sigurisë dhe do të kërkojë të parandalojë dështimet e ardhshme. Në fund do t’u bëjë rekomandime agjencive federale dhe do të rekomandojë çdo legjislacion të nevojshëm për të kryer reforma.

Dhoma e Përfaqësuesve është planifikuar të votojë këtë javë për një rezolutë për të krijuar zyrtarisht panelin.