Presidenti i RTQV-së: Çështja e Qipros nuk mund të zgjidhet pa Türkiyen

Nëse Türkiye nuk do të kishte ndërhyrë, "Qiproja do të ishte përballur me një gjenocid të ngjashëm me atë që po ndodh sot në Gaza", pohon kryetari i parlamentit turk në shënimin e 50-vjetorit të Operacionit të Paqes në Qipro.