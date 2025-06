Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha sot se komentet e ministrit të Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba në lidhje me gatishmërinë e Ukrainës për negociata me Rusinë janë në përputhje me qëndrimin e Moskës, megjithëse nevojiten sqarime shtesë.

Duke folur në një konferencë shtypi në Moskë, Peskov theksoi rëndësinë e të kuptuarit të detajeve të deklaratave të tilla nga zyrtarë nga Kievi.

“Ne kemi parë raporte nga Pekini që tregojnë se një deklaratë e tillë është bërë gjatë një takimi me ministrin e Jashtëm kinez, Z. Wang Yi. Ky mesazh është në përputhje me qëndrimin tonë. Ju e dini që pala ruse nuk ka refuzuar kurrë të negociojë dhe ka qenë gjithmonë e hapur ndaj procesit të negociatave. Megjithatë, detajet janë vendimtare dhe ne ende nuk i dimë, do të presim për sqarime të mëtejshme”, tha Peskov.

Më herët, Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës njoftoi se gjatë vizitës së tij në Kinë, Kuleba njoftoi gatishmërinë e Kievit për dialog dhe negociata me Rusinë.

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova shprehu skepticizëm për propozimet e paqes të Ukrainës.

“Dëgjojmë shumë fjalë, por në parim nuk shohim veprime”, tha Zakharova.