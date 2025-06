Fjalimi i kryeministrit izraelit në Kongresin e ShBA-së është një njollë e madhe për këtë organ që pretendon të mbrojë të drejtat e njeriut dhe të mbështesë vlerat demokratike, tha kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes, Fahrettin Altun, pas fjalimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Kongresin e ShBA-së. Ai thekoi se duke pritur një politikan përgjegjës për kryerjen e krimeve të luftës, Uashingtoni i dërgon botës një mesazh se nuk kujdeset pak ose aspak për jetën e civilëve të pafajshëm.

“Lejimi i Netanyahut të përhapë propagandën e tij në foltoren e Kongresit të ShBA-së dhe lejimi i tij t'i thërrasë protestuesit paqësorë amerikanë me të gjitha llojet e emrave është thjesht e turpshme. Bashkëfajësia e disa politikanëve amerikanë në krimet e qeverisë izraelite për qëllime politike do të ketë pasoja për besueshmërinë e ShBA-së në mbarë botën”, tha Altun.

Fatmiresisht, sipas tij, kishte ende një pakicë politikanësh amerikanë që ose protestuan ose u përballën me fjalimin e neveritshëm të Netanyahut. “Fjalimi i tij nuk ishte vetëm plot gënjeshtra të hapura, por edhe urrejtje për palestinezët. Gjuha çnjerëzore që ai përdor vazhdimisht për një popull nën pushtim u shfaq plotësisht. Ne përshëndesim ata amerikanë që refuzojnë të marrin pjesë në këtë sharadë”, shkruan Altun në X.

Forcat izraelite të sigurisë nën qeverinë e Netanyahut, siç theksoi Altun, kanë kryer krime të papërshkrueshme në Palestinë. “Kongresi i ShBA-së e ka mundësuar dhe inkurajuar këtë luftë duke ofruar mbështetje financiare, armë dhe municione. Përpjekjet për të kushtëzuar ndihmën për Izraelin me të drejtat e njeriut kanë dështuar plotësisht. Kjo duhet të ndalet nëse ShBA-ja synon të pretendojnë çdo lloj lidershipi moral ose legjitimiteti në arenën ndërkombëtare”, shprehet Altun.

Pavarësisht ndikimit të thellë dhe të gjatë të grupeve proizraelite, Altun tha se brezat e rinj po zgjohen nga realitetet e okupimit, spastrimit etnik dhe gjenocidit në Palestinë. “Status quo-ja nuk mund të mbahet dhe palestinezët do të arrijnë sovranitetin e plotë herët a vonë. Ata politikanë që me të vërtetë kujdesen për sigurinë kombëtare të ShBA-së duhet gjithashtu të kuptojnë realitetin se mbështetja e një qeverie si ajo e Netanyahut është kundër interesave dhe vlerave të ShBA-së”, thotë Altun.

Ai e persëriti qëndrimin e Türkiyes se mbështesin një zgjidhje të drejtë të konfliktit izraelito-palestinez. “Ne do të punojmë shumë për ta bërë atë realitet edhe nëse qeveria Netanyahu është e vendosur kundër saj së bashku me aleatët e tyre në Kongresin e ShBA-së”, theksoi Altun.

“Ndërgjegjja e botës është në anën e Palestinës së lirë. Nuk ka asnjë justifikim për spastrim etnik dhe gjenocid. Etiketimi i kujtdo që kritikon politikat izraelite si antisemitizëm nuk do të funksionojë. E gjithë bota e ka parë realitetin e sulmeve izraelite dhe pasojat e tyre mbi civilët e pafajshëm”, shkruan Altun.

Nën udhëheqjen e Presidentit Erdoğan, kreu i Komunikimeve të Türkiyes tha se qeveria turke po bën gjithçka që mundet për të sjellë realitetin e një zgjidhjeje me dy shtete me një Palestinë të vërtetë sovrane që jeton krah për krah me fqinjët e saj. Kjo është ngjarje që nuk mund të parandalohet. “Ata që dëshirojnë të jenë në anën e duhur të historisë duhet të kundërshtojnë politikat gjenocidale të qeverisë Netanyahu”, thotë Altun në reagimin e tij ndaj fjalimit të Netanyahut në Kongres. Sipat tij, është koha për një llogari në politikën amerikan. “Shpresojmë që fjalimi i sotëm i turpshëm të shërbejë si një thirrje zgjimi për amerikanët që duan paqe”, thekson Altun.