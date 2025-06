Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane e Republikës së Kroacisë ka njoftuar sot Malin e Zi në një notë dërguar Ambasadës së Malit të Zi në Zagreb se Republika e Kroacisë ka shpallur Andrija Mandiq, Presidentin e Parlamentit të Malit të Zi, Milan Knezheviq, deputet në Parlamentin e Malit të Zi dhe Aleks Beçiq, nënkryetar i Qeverisë së Malit të Zi, janë të padëshiruar në Republikën e Kroacisë.

Në shënimin drejtuar Ambasadës së Malit të Zi, thuhet se vendimi i lartpërmendur është marrë “për shkak të veprimeve sistematike për prishjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë me Republikën e Kroacisë dhe abuzimit të vazhdueshëm të Republikës së Kroacisë për qëllime të brendshme politike”.

Ky vendim i Kroacisë erdhi pas miratimit të rezolutës për gjenocidin në kampet Jasenovac, Dachau dhe Mauthausen në Parlamentin e Malit të Zi, iniciatorë të së cilës ishin zyrtarët e përmendur.

Manipulimi i viktimave

“Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane shpreh keqardhjen që shumica në Parlamentin e Malit të Zi vendosi të injorojë thirrjet e vazhdueshme të Republikës së Kroacisë për të mos ndërmarrë lëvizje që mund të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe në rrugën evropiane të Malit të Zi. Në këtë kontekst, veprimet spikat nga zyrtarët politikë të lartpërmendur dhe veprimet e tyre nuk mund të konsiderohen dashamirëse dhe fqinjësore në raport me Republikën e Kroacisë dhe as nuk janë në përputhje me qëllimin e deklaruar për anëtarësim të Malit të Zi në Bashkimin Evropian”, thotë ministria kroate.

Në një notë proteste në maj të këtij viti, ministria e jashtme kroate e paralajmëroi Malin e Zi për papërshtatshmërinë e manipulimit të viktimave të Jasenovacit për qëllime politike, "instrumentalizimin e Kroacisë për politikën e saj të brendshme" dhe Mali i Zi u ftua të përmbahet nga çdo gjë që mund të rrezikonte rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian (BE).

Sjellja në frymën evropiane

Në notën e fundit diplomatike, MPJE-ja kroate thekson se "marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë një nga elementët kyç të procesit të zgjerimit, si dhe të procesit të stabilizim-asociimit dhe një nga kriteret kryesore për vlerësimin e progresit në procesin e anëtarësimit të Malit të Zi, në në përputhje me Kornizën Negociuese të Bashkimit Evropian për Malin e Zi”.

"Kroacia mbështet Malin e Zi evropian, mbështet procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbrojti përparimin në rrugën evropiane të Malit të Zi. Republika e Kroacisë pret që Mali i Zi të sillet në përputhje me vlerat evropiane dhe në frymën evropiane dhe se do të përqendrojë përpjekjet për plotësimin e mëtejshëm të kushteve dhe standardeve në procesin e anëtarësimit”, thekson MPJE-ja e Kroacisë.

Mandiq dhe Knezheviq janë nga partitë e Frontit Demokratik prorus të shpërbërë, me iniciativën e të cilit Parlamenti i Malit të Zi votoi më 28 qershor për rezolutën e papranueshme për gjenocidin në Jasenovac për Kroacinë dhe dy ditë më parë u bënë pjesë e qeverisë së rindërtuar. të Malit të Zi. Përkrahje për rezolutën për Jasenovacin në parlamentin malazez dhanë edhe shumica e përfaqësuesve të Lëvizjes Evropa Tani të kryeministrit Milojko Spajiq, demokrati Alekse Beçiq dhe Partisë Popullore Socialiste.

Rezoluta për gjenocidin në kampet Jasenovac, Dachau dhe Mauthausen iu dorëzua procedurës parlamentare në maj si përgjigje e së drejtës proserbe ndaj mbështetjes së Qeverisë së Millojko Spajiq për Rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.