Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, gjatë ditës së sotme mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare me ç’rast informoi për operacionet që janë kryer me vendosmëri dhe sukses brenda dhe jashtë vendit kundër të gjitha llojeve të kërcënimeve dhe rreziqeve për unitetin dhe solidaritetin kombëtar, si dhe mbijetesën e Türkiyes, duke përfshirë organizatat terroriste PKK, KCK-PYD/YPG, FETO dhe DAESh dhe zhvillimet e fundit ndërkombëtare.

Gjithashtu, Këshilli vlerësoi fazat e arritura në luftën kundër FETO-s, autorit të tradhtisë së 15 korrikut dhe hapat që do të ndërmerren në periudhën në vijim; u theksua vendosmëria e palëkundur për të shkatërruar plotësisht organizatën terroriste, e cila ka përdorur të gjitha llojet e akteve të urryera nën drejtimin e vatrave armiqësore ndaj Türkiyes dhe ka tentuar të justifikohet nën maskën e viktimës.

“U tha se përpjekjet tona të shtuara në luftën kundër terrorizmit do të kontribuojnë në integritetin territorial, sovranitetin dhe prosperitetin e fqinjëve tanë, Irakut dhe Sirisë, duke vendosur një bazë solide për zgjidhjen e çështjeve të përbashkëta të sigurisë përmes bashkëpunimit të sinqertë të vendet e rajonit”, thuhet në komunikatën e Drejtorisë së Komunikimeve në Republikën e Türkiyes.

U theksua se në zgjidhjen e çështjeve, mbështetja për arritjen e një konsensusi të vërtetë shoqëror në Siri që përfshin të gjitha palët do të vazhdojë dhe se përpjekjet për të mbjellë përçarje dhe provokime që synojnë miqësinë afatgjatë të dy popujve nuk do të tolerohen. Gjithashtu, u nënvizua se çlirimi i territorit sirian nga terrorizmi separatist do të garantonte kryesisht interesat dhe mbijetesën e Sirisë.

U tha se administrata izraelite, e cila deklaroi qartë se nuk njeh asnjë shtet të së drejtës apo vlera humanitare me masakrat që ka kryer pavarësisht reagimit në rritje të komunitetit ndërkombëtar, duhet të ndalet pa vonesë. Nëse nuk ndalet, u vu re edhe një herë se një spirale dhune, e cila mund të prekë fillimisht zonat afër dhe, përfundimisht, të gjithë rajonin mund të niset.

U vu në dukje se paqja, qetësia dhe mjedisi i sigurt që kanë mbizotëruar në të gjithë ishullin për gjysmë shekulli falë Operacionit të Paqes të Qipros të zhvilluar nga Türkiye në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe në cilësinë e saj si një vend garantues, në mënyrë të padiskutueshme kanë pohuar legjitimitetin dhe suksesi i operacionit para historisë.

Ndërkohë, u theksua se qëndrimi i vendosur i Türkiyes ndaj zgjidhjes së çështjes së Qipros, që është kauza turke kombëtare, mbi bazën e një zgjidhjeje me dy shtete në përputhje me barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të popullit turk qipriot dhe njohjen e Republika Turke e Qipros Veriore do të mbahet si anëtare e barabartë e bashkësisë ndërkombëtare.

Janë diskutuar edhe zhvillimet në lidhje me luftën në Ukrainë dhe përpjekjet e fundit diplomatike dhe u vu në dukje se ka nevojë të intensifikohen përpjekjet e sinqerta shumëpalëshe për të vendosur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme përpara se lufta të përshkallëzohet më tej dhe të përhapet në rajon.

Në fund, ashtu siç thuhet në komunikatë janë vlerësuar edhe marrëdhëniet e zhvilluara me një qasje afatgjatë midis Türkiyes dhe vendeve afrikane, veçanërisht Somalisë, Libisë, Sudanit dhe Nigerit, dhe u vu në dukje se Türkiye do të vazhdojë të kontribuojë për paqen dhe prosperitetin e popujve vëllezër afrikanë duke përmbushur kërkesat e përgjegjësisë së saj për vendosjen e besimit dhe stabilitetit.