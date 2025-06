Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, tha se ata që duartrokitën kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë fjalimit të tij në Kongresin amerikan hynë në histori si përkrahës të një krimineli gjakatar.

Fidan shkroi në llogarinë e tij në platformën X për të vënë në dukje se numri i të vdekurve në Gaza po arrin në 40.000 dhe se miliona palestinezë kishin humbur shtëpitë e tyre dhe duhej të emigronin.

Duke theksuar se beson se të gjithë zyrtarët izraelitë, veçanërisht Netanyahu, që janë arkitektët e kësaj situate, një ditë do të përgjigjen para drejtësisë, Fidan tha:

"Ata që duartrokitën Netanyahun hynë në histori si mbështetës të një krimineli gjakatar dhe i gjithë njerëzimi dëshmoi një pamje në të cilën busulla morale është zhdukur plotësisht. Ata që marrin forcë nga drejtësia e tyre, jo nga brohoritja dhe që presin me durim ditën kur drejtësia të jetë e kënaqur, ajo me siguri do të fitojë”.