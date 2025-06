Drejtori i Komunikimeve të Türkiyes, Fahrettin Altun theksoi angazhimin e presidentit Erdoğan për të mbrojtur "të përndjekurit dhe atyre që u është shkaktuar padrejtësi", duke e pozicionuar atë si një kundërshtar të zëshëm të shtypjes, shkruan Altun në rrjetin social X.

“Presidenti ynë Erdoğan ia ka kushtuar jetën e tij luftës kundër padrejtësisë dhe mizorisë. Ai ka qenë gjithmonë në krah të të përndjekurve dhe të padrejtëve. Ai me krenari, vendosmëri dhe kokëfortësi ka ofenduar shtypësit. Ata që guxojnë ta kërcënojnë e bëjnë këtë në rrezikun e tyre. Ky nuk është një lider që dikush mund ta frikësojë apo heshtë”, shkruan Altun. Shkrimi i Altun erdhi pasi ministri i Jashtëm izraelit, Israel Katz, në rrjetet social bëri komente fyese që synonin Presidentin Erdoğan.

“Qeveria izraelite dhe anëtarët e kabinetit të saj janë pjesëmarrës aktivë të një gjenocidi të vazhdueshëm në Palestinë. Ata tashmë janë të dënuar në opinionin publik botëror. Është vetëm çështje kohe para se të dënohen në gjykatat ndërkombëtare. Ata do të paguajnë për atë që kanë bërë. Synimet gjenocidale të qeverisë Netanyahu nuk janë të diskutueshme. Retorika dhe veprimet e anëtarëve të kabinetit izraelit e kanë vërtetuar këtë shumë herë. Duke kuptuar se do të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ata janë bërë më agresivë, veçanërisht kur u thuhet e vërteta”, shkruan Altun.

Ai gjithashtu dënoi qeverinë izraelite, mbështetësit e tyre, dhe veprimet në Palestinë, duke i akuzuar ata për pjesëmarrje në atë që ai e quajti një "gjenocid të vazhdueshëm".

“Ndihmëtarët e qeverisë izraelite duhet të kenë turp nga vetja. Duke ua lehtësuar spastrimin etnik, ata po i inkurajojnë izraelitët të veprojnë sipas instinkteve të tyre më të këqija. Duke duartrokitur në mënyrë të turpshme dhe pafund Netanyahun në kryeqytetet e tyre, ata po e çojnë rajonin tonë në kaos të mëtejshëm. Mesazhi ynë për Izraelin është i qartë: Ndaloni gjenocidin dhe pranoni sovranitetin palestinez nëse doni paqe dhe siguri të qëndrueshme”, thotë Altun.

Sipas tij, udhëheqësit izraelitë po dënojnë popullin e tyre në luftë të përhershme.

“Përpjekjet e tyre për ta fshehur këtë fakt duke manipuluar opinionin publik nuk do të funksionojnë. Ju nuk mund t'i fshehni krimet tuaja të luftës duke vënë në shënjestër liderin tonë”, shprehet Altun dhe shtoi se Türkiye është një shtet serioz, i përgjegjshëm dhe i përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në rajon. Megjithatë, ai tha se kushdo që është mjaftueshëm i çmendur për të testuar kufijtë tanë (Türkiyes) do të marrë një përgjigje të shpejtë dhe të vendosur.

“Si Türkiye, ne jemi të bashkuar për çështjen e Palestinës dhe nuk do të lejojmë askënd të guxojë të na ligjërojë apo të na kërcënojë”, shkruan Altun.