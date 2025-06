Në burgun izraelit Sde Teiman, një instalim ushtarak në shkretëtirën Negev në jug të Izraelit, janë vendosur qindra palestinezë të arrestuar në Gaza që nga 7 tetori.

Burgu, i quajtur "Guantanamo i Izraelit", ka qenë në sy të publikut që në ditët e para të luftës izraelite, pasi dolën raporte për shkallën e torturimit të të burgosurve palestinezë në këtë institucion, i cili është larg nga shqyrtimi i grupeve të të drejtave të njeriut.

Siç raporton Radio Ushtria e Izraelit, dhjetë ushtarë u arrestuan kohët e fundit për t'u marrë në pyetje si pjesë e një hetimi për përdhunimin në grup të një të burgosuri palestinez nga Gaza në burg.

Si kundërpërgjigje, qindra protestues izraelitë, përfshirë zyrtarë, sulmuan burgun për të protestuar kundër arrestimeve të ushtarëve.

Në frigorifera trupa, në vend të ushqimit

Baza ushtarake, e cila aktualisht është nën komandën e ushtrisë, u krijua pas një operacioni të Agjencisë Hebraike për të sjellë 49.000 hebrenj nga Jemeni në Izrael në 1949 dhe 1950.

Gjatë luftërave izraelite të vitit 2008 dhe 2014 në Gaza, qindra palestinezë nga Gaza u arrestuan dhe u dërguan në Sde Teiman.

Në luftën e fundit, e cila ka vazhduar që nga 7 tetori i vitit të kaluar, Izraeli ka arrestuar qindra palestinezë dhe i ka klasifikuar ata si "luftëtarë të paligjshëm".

Shoqata për të Drejtat Civile në Izrael deklaron se të burgosurve u refuzohet ushqimi dhe kur hanë, ata e bëjnë këtë me sy të lidhur dhe me pranga.

Shtohet se burgu është i mbipopulluar dhe se të burgosurit flenë e kryejnë jashtëqitjen me sy të lidhur dhe me pranga. Meqenëse nuk ka as kujdes shëndetësor, shumë kanë vdekur prej tij.

Numri i saktë i të burgosurve palestinezë në Sde Teiman nuk dihet.

Gazeta "Haaretz" raportoi në mesin e korrikut se ushtria izraelite "mban trupat e 1.500 palestinezëve që besohet se janë njerëz të armatosur të Hamasit" në Sde Teiman.

Haaretz citoi një ushtar izraelit që shërbeu në Sde Teiman të thoshte se trupat mbaheshin në frigoriferë dhe të klasifikuar sipas numrave, jo emrave.

Peticion për mbylljen e Sde Teiman

Shoqata për të Drejtat Civile në Izrael së bashku me pesë grupe të tjera të të drejtave të njeriut i kërkuan Gjykatës Supreme të Izraelit në maj që të mbyllte burgun menjëherë.

Në peticion thuhej se provat e shkeljeve në burg ishin grumbulluar gjatë muajve të fundit.

“Operacionet kirurgjikale në ambientet e burgut janë kryer pa anestezi dhe të paraburgosurit janë vënë në pranga në një mënyrë që ka çuar në amputim”, njofton shoqata.

Thuhet se në burg është krijuar një spital polak, por që nuk ofron kujdesin minimal shëndetësor që kërkohet për të paraburgosurit.

Sipas Haaretz, 36 palestinezë kanë vdekur në burg që nga 7 tetori.

Dëshmitë e torturës

Gjykata e Lartë e Izraelit është ende duke shqyrtuar një çështje të ngritur nga organizatat izraelite të të drejtave të njeriut që kërkon mbylljen e menjëhershme të Sde Teiman pas raportimeve për torturat dhe vrasjet e palestinezëve të ndaluar në qendër.

Haaretz citoi një ushtar izraelit i cili ishte pjesë e forcës 100 trupash që mbikëqyrte burgun, i cili konfirmoi pretendimet për keqtrajtim të të burgosurve.

Bazuar në dëshmitë e të burgosurve të liruar së fundmi, ata iu nënshtruan formave të shumta të torturës dhe trajtimit çnjerëzor, duke përfshirë zhveshjen e detyruar, mbylljen e syve afatgjatë, goditjen elektrike, urinë sistematike dhe prerjen e trupit me sende të mprehta.

Abuzime të tjera të raportuara përfshijnë privimin e gjumit, pastrimin dhe kujdesin mjekësor, si dhe sulmet e qenve dhe ekspozimin ndaj të ftohtit ekstrem.

Izraeli, duke shkelur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar për ofensivën e vazhdueshme brutale në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit nga grupi palestinez Hamas.

Që atëherë, më shumë se 39.300 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe rreth 91.000 janë plagosur, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.

Më shumë se nëntë muaj pas sulmit izraelit, pjesë të mëdha të Gazës janë në gërmadha dhe situata është përkeqësuar më tej nga mungesa e ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli është akuzuar për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.