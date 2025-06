Türkiye do të vazhdojë të jetë qendra e diplomacisë paqësore në përputhje me vizionin e presidentit tonë (Recep Tayyip Erdoğan), tha ministri i Jashtëm dhe i vendit Hakan Fidan.

Fidan shkroi në platformën e rrjeteve sociale X në lidhje me operacionin e drejtuar nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës (MIT) në Ankara.

"Sot u krye një operacion historik i shkëmbimit të të burgosurve në Ankara. Përgëzoj me gjithë zemër personelin e Agjencisë sonë Kombëtare të Inteligjencës që mori pjesë në këtë operacion. Türkiye do të vazhdojë të jetë një qendër e diplomacisë paqësore në përputhje me vizionin e presidentit tonë (Recep Tayyip Erdoğan )”, tha ai. Fidan.