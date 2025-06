Në përgjigje të trazirave të dhunshme që shpërthyen nëpër qytete në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, kryebashkiaku i Londrës lëshoi ​​një deklaratë të fortë të mërkurën dhe u zotua për veprim vendimtar kundër grupeve të ekstremit të djathtë që nxisin trazira të mëtejshme në kryeqytet.

"Çrregullimi, racizmi dhe dhuna që kemi parë anembanë vendit gjatë javës së fundit kanë qenë vërtet tronditëse," tha Sadiq Khan, duke shprehur shqetësimin për ngjarjet e javës së kaluar, të cilat kanë lënë shumë komunitete të tronditur.

"Dua të jem shumë i qartë për këdo që mendon të përhapë urrejtje dhe frikë në qytetin tonë: nëse shkel ligjin, do të ndërmerren veprime kundër jush. Aktet e dhunës dhe çrregullimet në rrugët e Londrës nuk do të tolerohen, dhe nëse ju kryeni një krim, do të arrestoheni dhe do të përballeni me forcën e plotë të ligjit”, paralajmëroi ai.

Khan theksoi se Shërbimi i Policisë Metropolitane të Londrës (Met) dhe Bashkia ishin në bashkëpunim të ngushtë për këtë çështje, së bashku me drejtuesit e komunitetit dhe organizatat lokale.

"Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me Bashkinë e Met. dhe policia po punojnë ngushtë me drejtuesit e komunitetit dhe organizatat lokale për të mbrojtur ndërtesat dhe vendet e adhurimit të synuara, si dhe për të siguruar siguri për londinezët," tha ai.

Khan u bëri thirrje gjithashtu banorëve të qytetit që të solidarizohen me fqinjët e tyre. "Unë u kërkoj bashkëlondërve të mi të kontrollojnë miqtë dhe fqinjët e tyre dhe t'u tregojnë atyre se kujdesi dhe dhembshuria është ajo që kanë të bëjnë londinezët."

Mbretëria e Bashkuar po kalon valën e saj më të keqe të trazirave në 13 vjet, me demonstruesit e ekstremit të djathtë që synojnë azilkërkuesit dhe komunitetet e pakicave etnike në të gjithë vendin.

Tashmë të dyshuarit po dalin para gjykatës. Mbi 400 persona u arrestuan dhe 100 janë akuzuar.

Një stuhi dezinformimi anti-mysliman në mediat sociale ka nxitur dhunën islamofobike dhe të së djathtës ekstreme si pasojë e sulmit vdekjeprurës me thikë në qytetin bregdetar anglez të Southport më 29 korrik.