DokuFest 2024, fokusi te luftërat në botë

New Order është tema të cilën udhëhiqet edicioni i 23-të i Dokufestit, festivalit ndër më të shquarit për filma dhe dokumentar në rajon, i cili këtë vit sërish mirëpret kineastë e artdashës vendas e ndërkombëtarë në Prizrenin e vjetër. New Order u referohet luftërave në Palestinë e Ukrainë, me diskutime, informacione dhe filma të cilët japin një pasqyrë më të thellë rreth 2 ngjarjeve më të mëdha botërore të momentit.