Në Orikum u organizua “Panairi i Turizmit Familjar, Ushqimeve dhe Prodhimeve Vendase”. Panairi u organizua nga Aleanca e Grave Këshilltare të Bashkisë së Vlorës, në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) dhe me Forumin e pavarur të vajzave dhe grave të Orikumit, me mbështetjen e Bashkisë Vlorë.

Panairi synon të promovojë dhe të nxisë turizmin familjar, me fokus të veçantë gratë dhe vajzat e Orikumit që merren me bujqësi, blegtori dhe punë dore tradicionale, që përbëjnë bazën e ekonomisë së familjeve të kësaj zone.

Përmes gatimeve tradicionale dhe çdo punimi artizanal të realizuar enkas për këtë panair, vajzat dhe gratë e Orikumit synojnë të kultivojnë tek të rinjtë vijimin e traditave të trashëguara ndër breza.