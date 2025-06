Rrjeti i spiunazhit kibernetik, i cili mori të dhënat personale të mijëra njerëzve në shumë vende të botës, u shkatërrua me një operacion të koordinuar nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës turke (MIT).

Sipas informacionit të marrë nga burime sigurie, në kuadër të hetimit të kryer nga Zyra e Kryeprokurorit Publik të Ankarasë, thuhet se është kryer një operacion i përbashkët kundër një rrjeti spiunazhi kibernetik nën koordinimin e MIT-it nga Komanda e Përgjithshme e Xhandarmërisë dhe Qendra Kombëtare e Reagimit ndaj Incidenteve Kibernetike (USOM).

11 të dyshuar brenda rrjetit u kapën gjatë operacionit kundër rrjetit të spiunazhit kibernetik, i cili merrte të dhënat personale të mijëra njerëzve në shumë vende të botës.

Sipas informacioneve të marra nga MIT-i, u konstatua se rrjeti i spiunazhit kibernetik, i cili ka edhe shtrirje të huaja, ndante të dhënat personale që kapnin nga shumë vende me këdo që e kërkonte, përfshirë organizatat terroriste. U konstatua se rrjeti i spiunazhit, të cilin MIT e ndiqte prej kohësh, jepte informacione jetike, veçanërisht për organizatat terroriste.

Ndërsa 11 anëtarë të organizatës të kapur në kuadër të operacionit u dërguan në burg, u bllokuan edhe shumë faqe interneti.

Mësohet se punimet në lidhje me hetimin, i cili ka një urdhër konfidencialiteti, po vijojnë në detaje dhe të dhënat e sekuestruara vijojnë të shqyrtohen me imtësi.

Theksohet se MIT-i do të vazhdojë të zgjerojë operacionet e saj të spiunazhit kibernetik, se operacionet kundër rrjetit të spiunazhit nuk do të kufizohen vetëm në Türkiye dhe se gjithashtu do të kontrollohen lidhjet me jashtë.

Gjithashtu, thuhet se MIT-i do të vazhdojë me vendosmëri të ndërmarrë masa parandaluese kundër të gjitha llojeve të aktiviteteve që kërcënojnë sigurinë kombëtare të Türkiyes.