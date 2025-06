Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha të martën se Etiopia dhe Somalia kanë bërë përparim të rëndësishëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tyre në lidhje me një marrëveshje portuale që Addis Ababa nënshkroi me rajonin separatist të Somalilandit në fillim të këtij viti.

"Kam kënaqësinë të njoftoj se numri dhe shtrirja e çështjeve që diskutuam është rritur ndjeshëm në krahasim me raundin e parë," tha Fidan në një konferencë për shtyp, i shoqëruar nga ministri i Jashtëm somalez Ahmed Moalim Fiqi dhe ai i Jashtëm etiopian Taye Atske Selassie Amde.

"Procesi i Ankarasë" synon të depërshkallëzojë tensionet midis vendeve fqinje të Afrikës Lindore.

Fidan tha se të dy palët kanë rënë dakord mbi parime të rëndësishme, të cilat do të ndihmojnë në bisedimet e ardhshme.

"Ne do të mblidhemi në Ankara më 17 shtator për një raund të tretë, me shpresën për të përfunduar me sukses këtë proces."

Në fillim të korrikut, ministrat e jashtëm të Etiopisë dhe Somalisë mbajtën një raund fillestar bisedimesh të drejtpërdrejta në kryeqytetin turk, Ankara.

Tensionet për marrëveshjen e portit

Etiopia, vendi më i populluar pa dalje në det në botë, humbi daljen në det pas pavarësisë de fakto të Eritresë në 1991 dhe pavarësisë de jure në 1993.

Qasja në Detin e Kuq që atëherë ka mbetur një çështje kritike ekonomike për Etiopinë. Tensionet midis Somalisë dhe Etiopisë janë zbehur që kur kryeministri etiopian Abiy Ahmed nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me rajonin e shkëputur të Somalilandit në janar.

Memorandumi i lejon Etiopisë hyrjen në det përmes Somaliland, dhe në këmbim, Etiopia do ta njohë Somalilandin si një vend të pavarur.

Deklarata shkaktoi një reagim të madh nga Somalia, e cila e dënoi atë si një shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj. Somaliland është një rajon i shkëputur i Somalisë dhe nuk njihet ndërkombëtarisht.

Më 8 maj 2024, i dërguari special i kryeministrit etiopian, Mulatu Teshome Wirtu, i shoqëruar nga Ministri i Jashtëm i Etiopisë, u prit nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Gjatë takimit, Etiopia kërkoi mbështetjen e Türkiyes në lidhje me konfliktin e saj me Somalinë. Si një ndërmjetës i besuar, Türkiye filloi përpjekjet e ndërmjetësimit pas direktivave të Presidentit Erdoğan.

Komuniteti ndërkombëtar ka përgëzuar përpjekjet e Türkiyes për të krijuar një kanal të qëndrueshëm dialogu midis palëve në mes tensioneve në rritje kudo në rajon.