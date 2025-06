Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes, Fahrettin Altun, ka dënuar ashpër inkursionet e fundit në Xhaminë Al-Aksa nga mijëra sionistë nën vëzhgimin e policisë izraelite.

Në një deklaratë, Altun kritikoi heshtjen e komunitetit ndërkombëtar që fuqizon veprimet izraelite.

“Ne refuzojmë me forcë sulmet brutale kundër kibles së parë të muslimanëve, Xhamisë Al-Aksa”, tha Altun.

Ai theksoi se këto sulme, të nxitura nga gjakderdhja dhe provokimi, janë të papranueshme.

Altun i kërkoi komunitetit global të bashkohet në kundërshtim me mizoritë e Izraelit dhe u bëri thirrje atyre me një ndjenjë morali dhe ndërgjegjeje që t'i kushtojnë vëmendje thirrjeve të Al-Aksës.

"Ne nuk mund dhe nuk duhet të heshtim. Ne duhet të bashkojmë zemrat tona dhe t'i themi 'mjaft' kësaj barbarie", shtoi ai.

Altun lëshoi ​​gjithashtu një paralajmërim të ashpër se Izraeli, i cili shpërfill të drejtat e njeriut dhe ligjin ndërkombëtar, përfundimisht do të mbahet përgjegjës për veprimet e tij.

"Izraeli pushtues, i cili ka martirizuar dhjetëra mijëra vëllezër dhe motra tona palestineze, duke përfshirë të moshuar, gra dhe fëmijë, do të përballet me drejtësinë herët a vonë. Veprimet e tyre nuk do të mbeten pa u ndëshkuar", tha ai.

Altun ripohoi mbështetjen e palëkundur të Türkiyes për popullin palestinez dhe kauzën e tij të drejtë, duke u zotuar se do t'i qëndrojë pranë deri në fund.