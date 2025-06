Vëngu: 40 vatra zjarri të identifikuara në rang vendi, 30 prej tyre u shuan

“Do të vijë momenti që do të bëjmë një analizë të dëmeve. Do të vijë momenti që do të bëjmë një analizë të gjithë mekanizmit dhe kapaciteteve reaguese”, paralajmëroi ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Pirro Vëngu.