Autoritetet shëndetësore pakistaneze kanë konfirmuar rastin e parë të lisë së majmunëve këtë vit dhe po hetojnë variantin pasi rasti i parë i një varianti të ri të lisë së majmunëve jashtë Afrikës u konfirmua të enjten në Suedi.

Ministria e Shëndetësisë e Pakistanit njoftoi se personi i infektuar kishte mbërritur nga një prej vendeve të Gjirit. Ata gjithashtu studiojnë se çfarë versioni të lisë së majmunit ka.

Agjencia Suedeze e Shëndetit Publik njoftoi të enjten se në këtë shtet anëtar të BE-së është konfirmuar rasti i parë i infeksionit me një variant të ri të lisë së majmunit jashtë Afrikës.

Një shpërthim i një lloji të ri të lisë së majmunëve në Afrikë bëri që Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) të shpallë një krizë të shëndetit publik të përmasave globale, niveli më i lartë i alarmit.

OBSh-ja ka paralajmëruar se lia e majmunëve mund të përhapet sërish globalisht për herë të parë që nga viti 2022, duke u bërë një rrezik në disa vende.

Në dritën e kërcënimit për shëndetin publik, Kina filloi sot kontrolle më të rrepta për njerëzit dhe mallrat që hyjnë në vend. Masa do të jetë në fuqi për gjashtë muajt e ardhshëm. Njerëzit që udhëtojnë nga vendet ku virusi ka shpërthyer, kanë qenë në kontakt me njerëz të infektuar ose kanë simptoma duhet t'i kushtojnë vëmendje, sipas një deklarate nga administrata doganore kineze.

Megjithatë, automjetet, kontejnerët dhe mallrat nga zonat ku kanë ndodhur raste të fruthit duhet të dezinfektohen, shtuan ata.

Lija e majmunit është një sëmundje infektive që transmetohet nga kafshët te njerëzit dhe më së shpeshti shfaqet në zonat me pyje tropikale të Afrikës qendrore dhe perëndimore.

Transmetimi ndodh edhe ndërmjet njerëzve, nga kontakti me plagët e lëkurës së një personi të infektuar ose nga kontakti me materialet që kanë qenë në kontakt me lëkurën e një personi të infektuar.

Simptomat e sëmundjes janë ethe, dhimbje koke, dhimbje muskulore, ënjtje të nyjeve limfatike, të dridhura dhe rraskapitje. Një skuqje e lëkurës gjithashtu zakonisht mund të zhvillohet.

Lija e majmunëve u zbulua për herë të parë te njerëzit në vitin 1970 në Republikën Demokratike të Kongos. Përhapja e infeksioneve midis njerëzve fillimisht u kufizua kryesisht në disa vende në Afrikën Perëndimore dhe Qendrore.

Në maj të vitit 2022, sëmundja filloi të përhapet me shpejtësi në mbarë botën, veçanërisht në mesin e meshkujve homoseksualë. Në vitin 2022, lia e majmunëve u riemëruan mpox në anglishte për të shmangur stigmën që vjen nga emri origjinal.