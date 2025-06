Autoriteti Rregullativ Farmaceutik i Kinës ka miratuar një vaksinë të re mRNA që synon tumoret pozitive ndaj virusit Epstein-Barr për provat klinike të fazës 1.

E zhvilluar nga WestGene Biopharma, me qendër në Chengdu, provincën Sichuan, vaksina mori miratimin nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave e ShBA-së në fillim të majit, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve kineze Xinhua.

Vaksina gjithashtu ka përfunduar me sukses provat e hershme për karcinomën nazofaringeale dhe limfomën, të cilat janë ndër kanceret e lidhura me virusin Epstein-Barr, një kancerogjen i grupit I i lidhur me më shumë se 10 lloje kanceri, përfshirë kancerin e stomakut.

WestGene Biopharma planifikon të kryejë prova klinike shtesë për të eksploruar potencialin e vaksinës në imunoterapi në tumoret më të avancuara.