Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha të dielën se bisedimet e vazhdueshme për armëpushimin në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit mund të jenë mundësia e fundit për t'i dhënë fund luftës.

Diplomati i lartë amerikan mbërriti në Izrael të dielën në mbrëmje për të avancuar përpjekjet për të arritur një armëpushim në Gaza dhe një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve me Hamasin. Ai pritet gjithashtu të takohet me zyrtarë të nivelit të lartë izraelit.

"Ky është një moment vendimtar - ndoshta mundësia më e mirë, ndoshta e fundit, për të marrë pengjet në shtëpi, për të arritur një armëpushim dhe për t'i vënë të gjithë në një rrugë më të mirë drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme", tha Blinken gjatë takimit të tij me Presidenti izraelit Isaac Herzog, sipas të përditshmes The Times of Israel.

Blinken gjithashtu pritet të vizitojë Egjiptin të martën si pjesë e turneut të tij të nëntë rajonal, sipas gazetës izraelite Yedioth Ahronoth.

Të dielën vonë, uebfaqja izraelite e lajmeve Walla citoi burime të paidentifikuara politike duke thënë: "Kabineti izraelit i sigurisë udhëzoi kohët e fundit ushtrinë që të intensifikojë operacionet e saj në Gaza për të forcuar pozicionin e Izraelit në negociata."

Duke e dënuar këtë lëvizje, Hamasi e përshkroi atë si "një këmbëngulje të ripërtërirë në qasjen fashiste të Izraelit kundër palestinezëve në Gaza" dhe "një këmbëngulje për sjellje brutale që synon civilët e pambrojtur".

Bisedimet e armëpushimit në kryeqytetin e Katarit, Doha, përfunduan të premten duke paraqitur "një propozim që ngushton boshllëqet" midis Izraelit dhe Hamasit që është në përputhje me parimet e përcaktuara nga presidenti amerikan Joe Biden më 31 maj.

Biden tha në maj se Izraeli prezantoi një marrëveshje në tre faza që do t'i jepte fund armiqësive në Gaza dhe do të siguronte lirimin e pengjeve të mbajtura në enklavën bregdetare. Plani përfshin një armëpushim, një shkëmbim pengjesh të burgosurish dhe rindërtimin e Gazës.

Për muaj të tërë, ShBA-ja, Katari dhe Egjipti janë përpjekur të arrijnë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të siguruar një shkëmbim të burgosurish dhe armëpushim dhe për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza.

Por, përpjekjet e ndërmjetësimit kanë ngecur për shkak të refuzimit të Netanyahut për të përmbushur kërkesat e Hamasit për të ndaluar luftën.

Duke shpërfillur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij brutale në Gaza që nga një sulm i 7 tetorit 2023 nga Hamasi.

Sulmi izraelit që atëherë ka vrarë rreth 40,100 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 92,600, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Më shumë se 10 muaj pas sulmit izraelit, pjesë të mëdha të Gazës qëndrojnë në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila e urdhëroi atë të ndalojë menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafah, ku më shumë se 1 milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.