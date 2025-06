Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se planifikon të dërgojë ekipin e tij negociues në Egjipt këtë javë për një raund të ri të bisedimeve për armëpushim në Gaza dhe shkëmbimin e të burgosurve.

Netanyahu e bëri këtë pohim gjatë takimit të tij me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së Antony Blinken në Jerusalemin Perëndimor herët të hënën, tha gazeta The Times of Israel, duke cituar një zyrtar izraelit.

Delegacioni izraelit do të kryesohet nga shefi i Mossad-it, David Barnea, dhe përfshin kreun e shërbimit të sigurisë së brendshme të Izraelit, Ronen Bar dhe shefin e dosjes së pengjeve të ushtrisë izraelite, Nitzan Alon.

Ndërkohë, transmetuesi publik izraelit KAN tha se një delegacion izraelit u kthye nga Egjipti pasi zhvilloi bisedime atje për praninë izraelite në korridorin e Filadelfit në kufirin midis Gazës dhe Egjiptit.

Transmetuesi nuk ka dhënë detaje rreth bisedimeve.

Të dielën, Netanyahu tha se ushtria izraelite do të qëndrojë në Korridorin e Filadelfit me liderin e opozitës Yair Lapid duke e akuzuar atë për sabotim të bisedimeve për shkëmbimin e të burgosurve me Hamasin.

Bisedimet e armëpushimit në Gaza në kryeqytetin e Katarit, Doha, përfunduan të premten duke paraqitur "një propozim që ngushton boshllëqet" midis Izraelit dhe Hamasit që është në përputhje me parimet e përcaktuara nga presidenti amerikan Joe Biden më 31 maj.

Biden tha në maj se Izraeli prezantoi një marrëveshje trefazore që do t'i jepte fund armiqësive në Gaza dhe do të siguronte lirimin e pengjeve të mbajtura në enklavën bregdetare. Plani përfshin armëpushim, shkëmbim pengjesh të burgosurish dhe rindërtimin e Gazës.

Por, Hamasi tha të dielën se Netanyahu vendosi kushte të reja në propozimin e armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve në Gaza, që u paraqit gjatë bisedimeve në Doha.

“Propozimi i ri plotëson kushtet e Netanyahut dhe përputhet me to, veçanërisht refuzimin e tij për një armëpushim të përhershëm, një tërheqje të plotë nga Rripi i Gazës dhe këmbënguljen e tij për të vazhduar pushtimin e kryqëzimit Netzarim (që ndan veriun dhe jugun e Rripi i Gazës), kalimi i Rafahut dhe Korridori i Filadelfit (në jug)", tha Hamasi në një deklaratë.

Për muaj të tërë, ShBA-ja, Katari dhe Egjipti janë përpjekur të arrijnë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të siguruar një shkëmbim të burgosurish dhe armëpushim dhe për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza.

Por, përpjekjet e ndërmjetësimit kanë ngecur për shkak të refuzimit të Netanyahut për të përmbushur kërkesat e Hamasit për të ndaluar luftën.

Duke shpërfillur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij brutale në Gaza që nga një sulm i 7 tetorit 2023 nga Hamasi.

Sulmi izraelit që atëherë ka vrarë mbi 40.130 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 92.740, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Më shumë se 10 muaj pas sulmit izraelit, pjesë të mëdha të Gazës qëndrojnë në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila e urdhëroi atë të ndalojë menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafah, ku më shumë se 1 milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.